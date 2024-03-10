رئيس هيئة الأركان يفتتح سوق شفا بدران التجاري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، سوق شفا بدران التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وكان في استقباله مدير عام المؤسسة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، ضرورة تقديم أفضل الخدمات والاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات وأهمية الحفاظ على استقرار أسعار السلع تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.
وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، للاطلاع على الإمكانات المتوفرة في الموقع، والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.
يذكر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تساهم بدور فاعل ومهم في حماية الأمن الغذائي الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق التابعة لمديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، إضافة إلى الأسواق المؤسسة المتنقلة في المناطق النائية وبلغ العدد الإجمالي 104 أسواق منتشرة في التجمعات السكانية كافة، وتخضع جميع البضائع في الأسواق للفحص من قبل المختبرات العسكرية، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
--(بترا)
ل م/رق
10/03/2024 18:37:23
MENAFN10032024000117011021ID1107958323
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