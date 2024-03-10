رئيس هيئة الأركان يفتتح سوق شفا بدران التجاري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، سوق شفا بدران التجاري التابع للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وكان في استقباله مدير عام المؤسسة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، ضرورة تقديم أفضل الخدمات والاستمرار بتوفير السلع الأساسية في أسواقها وبأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين، وضمان سلامة السلع وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات وأهمية الحفاظ على استقرار أسعار السلع تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، للاطلاع على الإمكانات المتوفرة في الموقع، والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير كافة السلع الأساسية وغير الأساسية للمواطنين.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تساهم بدور فاعل ومهم في حماية الأمن الغذائي الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق التابعة لمديرية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في كافة أرجاء الوطن، إضافة إلى الأسواق المؤسسة المتنقلة في المناطق النائية وبلغ العدد الإجمالي 104 أسواق منتشرة في التجمعات السكانية كافة، وتخضع جميع البضائع في الأسواق للفحص من قبل المختبرات العسكرية، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

--(بترا)

ل م/رق

10/03/2024 18:37:23