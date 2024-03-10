كف يد رئيس اتحاد النقابات عن العمل وتوقيف رئيس نقابة البلديات وثلاثة آخرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 10 آذار (بترا)- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد، إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.

كما قرر المدعي العام، توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات، وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات، والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.

وفي التفاصيل، تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية، أن هناك تجاوزات مالية بلغت 4 ملايين و 282 ألف دينار، وتجاوزات إدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.

مصدر مسؤول في الهيئة، قال إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد، متهمون بإنفاق المبلغ المشار إليه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية، وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية.

ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية، فيما لم يتخذ قرارا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبية معتمدة قدمها.

--(بترا)

ب ص/رق

10/03/2024 18:34:27