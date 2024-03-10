قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2024.

ويأتي مشروع القانون نظرا لعدم التزام الشركة بمتطلبات الاتفاقية؛ ما يتطلب إلغاءها بموجب قانون.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024؛ وذلك لغايات تطوير منظومة تخطيط حضرية للأمانة، وربط توسع مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، واعتماد الممارسات الشفافة والكفاءة والفاعلية والمساءلة التي ستؤثر إيجابا على الهيكليات القائمة.

كما تهدف التعديلات المقترحة إلى توضيح وتبسيط إجراءات العمل المؤسسية التي تقوم بها دوائر الأمانة، ووضع ضوابط واضحة لضمان التطبيق الشمولي والموحد القائم على مبدأ سيادة القانون، ومعالجة الأوضاع القانونية والمالية التي تواجهها الأمانة في جميع العمليات الرئيسة المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والبناء.

وأقر مجلس الوزراء نظام معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية لسنة 2024؛ وذلك لوضع المبادئ المالية والفنية التي تحدد متطلبات الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، بما يتوافق مع المبادئ والمعايير الدولية لكفاءة وفاعلية هيئات الرقابة على سوق رأس المال.

كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2024؛ لغايات تطوير الهيكل الإداري للصندوق من خلال دمج بعض الوحدات التنظيمية، بما يحقق أهداف الصندوق وغاياته بكفاءة عالية، واستحداث وحدات أخرى تنظيمية استجابة لمتطلبات تطوير عمل مؤسسات القطاع العام.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.

وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألف دينار في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألف دينار في حال كانت 8 فرص، و50 ألف دينار في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.

كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن (50%)، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، وتعهدا بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء على صرف مبلغ ثلاثة ملايين دينار من مخصصات بند النفقات الطارئة المرصودة في موازنة وزارة المالية لعام 2024؛ وذلك لتغطية تكلفة مشروع تحسين الطريق الملوكي ضمن محافظتي الكرك والطفيلة، وكذلك تمويل جزء من مشروع إنارة طريق الحسا / الطفيلة.

وكان رئيس الوزراء قد أوعز لوزارة الأشغال العامة والإسكان، خلال زيارته إلى محافظة الطفيلة ولقائه وجهاء المحافظة وفعاليات شعبية ورسمية هناك، للانتهاء من إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الملوكي خلال العام الحالي 2024؛ بما يعزز من وضع الطفيلة على خارطة السياحة الوطنية، وتنفيذ أعمال الإنارة لطريق الحسا – الطفيلة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (47) قضية لمكلفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

--(بترا)

ع ق/ ن ح/رق

10/03/2024 18:40:02