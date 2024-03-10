صندوق حياة يختتم مشروع تأهيل الطلبة النابغين والمتميزين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- اختتمت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، بالتعاون مع مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن، مشروع "رعاية وتأهيل الطلبة النابغين والمتميزين".

وأشاد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت، خلال اختتام المشروع الذي أقيم تحت رعاية المستشار ناصر المطيري، ممثلا عن سفارة دولة الكويت لدى الأردن، وبحضور الدكتور الشيخ محمد الجفيري، ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وكبار المتبرعين والداعمين والطلبة، بدور الهيئة وأثر دعمها المستمر للجمعية في عدد من المسارات، مؤكدا أهمية تعزيز مثل هذه الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم الطلبة.

وقال إن ذلك له الأثر الكبير في تحقيق الرسالة السامية بدعم حق التعليم لطلبتنا المتفوقين دراسيا من أبناء الأسر العفيفة.

وأوضح الساكت ان هذا المشروع يأتي استمرارا للشراكة المتميزة بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية صندوق حياة للتعليم، بما يؤكد قدرة الطرفين على تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة في دعم تعليم الطلبة النابغين والموهوبين من خلال دعم 30 طالبا وطالبة ورعايتهم في تأمين الرسوم الجامعية وإشراكهم في برنامج تدريبي مصاحب لدراستهم الجامعية لمدة عام كامل استقى فيه طلبتنا العديد من المهارات والمعارف الجديدة.

من جهته، أشاد المطيري بعمق العلاقات بين الأردن والكويت التي رسختها قيادتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية.

وقال إن العلاقات الأردنية الكويتية تتميز بالشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية كافة، لتصبح هذه العلاقات الثنائية بين البلدين أنموذجا للعمل العربي المشترك.

بدوره، أكد الدكتور الجفيري الدور الذي تقدمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية كإحدى المؤسسات العاملة الكبرى في الحقل الإنساني على مستوى العالم الإسلامي.

وأضاف أن الهيئة الخيرية تعمل على إدارة الأداء ورفع كفاءته التنفيذية من خلال خطة استراتيجية طموحة (2022-2026)، لترسم خارطة طريق واضحة المعالم وفق رسالتها الرامية إلى بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا وثقافيا وتعليميا عبر برامج نوعية وعالية الجودة، ورؤيتها الهادفة إلى إحداث الأثر الأكبر في النطاق الجغرافي لعملها.

واشتملت فعاليات الاختتام على استضافة مجموعة من الطلبة الخريجين المستفيدين من المشروع، إضافة لمجموعة من الطلبة المميزين الذين شاركوا قصص نجاحهم وانجازاتهم من خلال معرض وظيفي خاص بهم، حيث جرى تسليط الضوء على كيفية مساهمة مثل هذه المنح في تغيير مسارهم الأكاديمي والمهني إيجابيا.

واختتم الحفل بحوارية بين المؤسسين والداعمين سلطت الضوء على رؤية وأهداف تأسيس صندوق حياة كما تم طرح تطلعات الصندوق للأعوام القادمة والتي تؤكد على إيمان الداعمين والشركاء الذي أدى إلى النجاح في رسالة التعليم لتصبح حقا للجميع.

--(بترا)

ع س/رق

10/03/2024 18:25:53