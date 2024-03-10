صندوق حياة يختتم مشروع تأهيل الطلبة النابغين والمتميزين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- اختتمت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية، بالتعاون مع مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن، مشروع "رعاية وتأهيل الطلبة النابغين والمتميزين".
وأشاد رئيس الهيئة الإدارية لجمعية صندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت، خلال اختتام المشروع الذي أقيم تحت رعاية المستشار ناصر المطيري، ممثلا عن سفارة دولة الكويت لدى الأردن، وبحضور الدكتور الشيخ محمد الجفيري، ممثل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وكبار المتبرعين والداعمين والطلبة، بدور الهيئة وأثر دعمها المستمر للجمعية في عدد من المسارات، مؤكدا أهمية تعزيز مثل هذه الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم الطلبة.
وقال إن ذلك له الأثر الكبير في تحقيق الرسالة السامية بدعم حق التعليم لطلبتنا المتفوقين دراسيا من أبناء الأسر العفيفة.
وأوضح الساكت ان هذا المشروع يأتي استمرارا للشراكة المتميزة بين الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية صندوق حياة للتعليم، بما يؤكد قدرة الطرفين على تحقيق الهدف الاستراتيجي للهيئة في دعم تعليم الطلبة النابغين والموهوبين من خلال دعم 30 طالبا وطالبة ورعايتهم في تأمين الرسوم الجامعية وإشراكهم في برنامج تدريبي مصاحب لدراستهم الجامعية لمدة عام كامل استقى فيه طلبتنا العديد من المهارات والمعارف الجديدة.
من جهته، أشاد المطيري بعمق العلاقات بين الأردن والكويت التي رسختها قيادتا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والتعليمية.
وقال إن العلاقات الأردنية الكويتية تتميز بالشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية كافة، لتصبح هذه العلاقات الثنائية بين البلدين أنموذجا للعمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور الجفيري الدور الذي تقدمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية كإحدى المؤسسات العاملة الكبرى في الحقل الإنساني على مستوى العالم الإسلامي.
وأضاف أن الهيئة الخيرية تعمل على إدارة الأداء ورفع كفاءته التنفيذية من خلال خطة استراتيجية طموحة (2022-2026)، لترسم خارطة طريق واضحة المعالم وفق رسالتها الرامية إلى بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا وثقافيا وتعليميا عبر برامج نوعية وعالية الجودة، ورؤيتها الهادفة إلى إحداث الأثر الأكبر في النطاق الجغرافي لعملها.
واشتملت فعاليات الاختتام على استضافة مجموعة من الطلبة الخريجين المستفيدين من المشروع، إضافة لمجموعة من الطلبة المميزين الذين شاركوا قصص نجاحهم وانجازاتهم من خلال معرض وظيفي خاص بهم، حيث جرى تسليط الضوء على كيفية مساهمة مثل هذه المنح في تغيير مسارهم الأكاديمي والمهني إيجابيا.
واختتم الحفل بحوارية بين المؤسسين والداعمين سلطت الضوء على رؤية وأهداف تأسيس صندوق حياة كما تم طرح تطلعات الصندوق للأعوام القادمة والتي تؤكد على إيمان الداعمين والشركاء الذي أدى إلى النجاح في رسالة التعليم لتصبح حقا للجميع.
--(بترا)
ع س/رق
10/03/2024 18:25:53
MENAFN10032024000117011021ID1107958320
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