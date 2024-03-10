المدن والقرى ينظم فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار(بترا)- نظم بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الأحد، فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلن خلالها إطلاق مجموعة استشارية نسوية.
وقال مدير عام البنك، أسامة العزام، في وقت تحتفي دول العالم بهذا اليوم، فإن النساء في قطاع غزة يواجهن تحديات غير عادية نتيجة العدوان الإسرائيلي، فهن إما فُقِدن، أو فَقدْن أو لا يجدن مقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء ودواء.
وأصاف انه في هذا العام، يقف الأردن في الطليعة، محققًا خطوات غير مسبوقة نحو تضييق الفوارق بين الجنسين من خلال التقدم الكبير في مختلف القطاعات، ما يؤكد من جديد التزامه بتعزيز الشمولية والتمكين.
وأشار إلى الإنجازات التي حققها البنك بمشاركة الموظفات كان آخرها حصول البنك كأول مؤسسة وطنية في الشرق الأوسط على اعتماد صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق بقيادة هلا الحنيطي، وهي واحدة من 26 امرأة تدرن وحدات تنظيمية من أصل 71 وحدة تنظيمية.
وقال "انه في إطار التزامنا بمسارات التحديث، وتنفيذاً لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيزاً لنهج التشاركية مع المؤسسات الوطنية، فقد أطلق البنك "مجموعة استشارية نسوية" لتعزيز تركيزه وفهمه للنوع الاجتماعي للاستفادة من مخرجاتها واستخدامها عندما إعادة صياغة استراتيجيات البنك وسياساته مستقبلاً لتصبح حساسة للنوع الاجتماعي.
بدورها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في البنك، نانسي متولي، إن يوم المرأة العالمي يمرّ هذا العام في وقت تتعرض فيه المرأة في فلسطين وغزة لحرب همجية وإبادة جماعية، مشيدة بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها.
وأشارت الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، للمرأة الأردنية في كل المجالات لتتبوأ أعلى المناصب وأرفعها فهي الوزيرة والمديرة والطبيبة والمهندسة.
من جهتها، عبرت الموظفة ابتسام الصعوب، من فرع الكرك، التي تسلمت إدارة البنك ليوم واحد عن سعادتها بتقدير البنك لدور المرأة باعتبارها شريكا في البناء والتطور والإنجاز.
وقالت مديرة مكتب الاتحادات الفدرالية في الأردن، تالا خريس، إن هذه الفعالية نظمت بالشراكة مع مشروع تمكين المرأة في الأردن وتنفيذ منتدى الاتحادات، ودعم من الحكومة الكندية.
كما تضمنت الفعالية ورشة بعنوان "إدارة المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام" قدمها الصحفي الزميل خالد القضاة، استعرض خلالها دور المرأة وأهميتها في المجتمع.
--(بترا)
ن ع/ن ح/رق
10/03/2024 18:05:41
MENAFN10032024000117011021ID1107958319
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