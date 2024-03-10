المدن والقرى ينظم فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار(بترا)- نظم بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الأحد، فعالية بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلن خلالها إطلاق مجموعة استشارية نسوية.

وقال مدير عام البنك، أسامة العزام، في وقت تحتفي دول العالم بهذا اليوم، فإن النساء في قطاع غزة يواجهن تحديات غير عادية نتيجة العدوان الإسرائيلي، فهن إما فُقِدن، أو فَقدْن أو لا يجدن مقومات الحياة الأساسية من مياه وغذاء ودواء.

وأصاف انه في هذا العام، يقف الأردن في الطليعة، محققًا خطوات غير مسبوقة نحو تضييق الفوارق بين الجنسين من خلال التقدم الكبير في مختلف القطاعات، ما يؤكد من جديد التزامه بتعزيز الشمولية والتمكين.

وأشار إلى الإنجازات التي حققها البنك بمشاركة الموظفات كان آخرها حصول البنك كأول مؤسسة وطنية في الشرق الأوسط على اعتماد صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق بقيادة هلا الحنيطي، وهي واحدة من 26 امرأة تدرن وحدات تنظيمية من أصل 71 وحدة تنظيمية.

وقال "انه في إطار التزامنا بمسارات التحديث، وتنفيذاً لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيزاً لنهج التشاركية مع المؤسسات الوطنية، فقد أطلق البنك "مجموعة استشارية نسوية" لتعزيز تركيزه وفهمه للنوع الاجتماعي للاستفادة من مخرجاتها واستخدامها عندما إعادة صياغة استراتيجيات البنك وسياساته مستقبلاً لتصبح حساسة للنوع الاجتماعي.

بدورها، قالت رئيسة وحدة تمكين المرأة في البنك، نانسي متولي، إن يوم المرأة العالمي يمرّ هذا العام في وقت تتعرض فيه المرأة في فلسطين وغزة لحرب همجية وإبادة جماعية، مشيدة بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها.

وأشارت الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني، للمرأة الأردنية في كل المجالات لتتبوأ أعلى المناصب وأرفعها فهي الوزيرة والمديرة والطبيبة والمهندسة.

من جهتها، عبرت الموظفة ابتسام الصعوب، من فرع الكرك، التي تسلمت إدارة البنك ليوم واحد عن سعادتها بتقدير البنك لدور المرأة باعتبارها شريكا في البناء والتطور والإنجاز.

وقالت مديرة مكتب الاتحادات الفدرالية في الأردن، تالا خريس، إن هذه الفعالية نظمت بالشراكة مع مشروع تمكين المرأة في الأردن وتنفيذ منتدى الاتحادات، ودعم من الحكومة الكندية.

كما تضمنت الفعالية ورشة بعنوان "إدارة المعلومات والتواصل مع وسائل الإعلام" قدمها الصحفي الزميل خالد القضاة، استعرض خلالها دور المرأة وأهميتها في المجتمع.

--(بترا)

ن ع/ن ح/رق

10/03/2024 18:05:41