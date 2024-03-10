إطلاق مشروع تعليمي مستقبلي للحماية والوقاية من الزواج دون سن 18

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)-تباحث متخصصون بسبل توفير ضمانات التعليم للفتيات وحمايتهن من الزواج دون سن 18 عاما، باعتبار ذلك واحدة من أولويات الحماية لحقوق الأطفال.

وجاءت هذه النقاشات خلال إطلاق مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن الخميس الماضي مشروع "تعليمي مستقبلي" للحماية والاستجابة لزواج من هم دون سن 18 والوقاية منه.

وتحدث مدير مديرية الإصلاح والوساطة والإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور نايل الدعسان، عن التعليمات التي تحكم استثناءات زواج من هم دون سن 18 عاما، مبينا أن الدائرة شكلت لجنة لمتابعة تلك الحالات ومن ضمن الاحترازات والمتابعة يتم تسجيل كل الحالات إلكترونيًا لتتبع الحالات المرفوضة في المحاكم الأخرى.

من جانبه، لفت رئيس قسم الإرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور بسام هباهبة، إلى الارتباط الوثيق بين عمل الأطفال وزواج الأطفال من جهة والتسرب المدرسي موضحا أن كل منهم يؤدي للآخر.

وشدد على أهمية التعليم كوسيلة للحد من تلك الحالات، لافتا إلى أن هذا المشروع ينسجم مع توجهات الوزارة وأهدافها انطلاقًا من أن التعليم حق أساسي للأطفال.

وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة، إن إطلاق هذا المشروع هو استكمالٌ لعمل المؤسسة الاستراتيجي والذي يمتد لأكثر من خمسين عامًا من أجل حماية الطفل.

وأشارت إلى نتائج البحث النوعي الذي أعدته إنقاذ الطفل الأردن حول زواج من هم دون سن 18 عامًا وأظهر علاقة وثيقة بين هذه الزيجات والتسرب المدرسي حيث أن 92 بالمئة من الفتيات اللواتي تزوجن دون سن 18 ضمن عينة الدراسة لم يكملن تعليمهن.

وقدمت مديرة المشروع، الدكتورة هدى الزعبي، عرضا تقديميا اشتمل على النتائج والمخرجات المتوقعة الرئيسة والفرعية للمشروع ومن ضمنها تنفيذ سلسلة لقاءات حوارية متخصصة حول آليات تفعيل البدائل المتاحة لضمانات استكمال تعليم الفتيات المتزوجات والمتسربات من المدارس، حيث ستمثل مخرجات هذه اللقاءات الأرضية التي سيتم الاستناد إليها في اقتراح مسودة بروتوكول ينسق وينظم العلاقة بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة لغايات المساهمة في التدخل المبكر والحد من حالات التسرب المدرسي والزواج لمن هم دون سن 18 عاما.

وينفذ هذا المشروع التجريبي لمدة 9 شهور في إقليم الشمال بالتعاون مع وزارة التربية ودائرة قاضي القضاة، إذ يستهدف الكادر الإرشادي في المدارس، والأهالي ومقدمي الرعاية والطلبة من كلا الجنسين واليافعات المتزوجات.

ويهدف المشروع إلى التأكيد على حق الفتيات اليافعات في التعليم أو باستكمال تعليمهن وتمكينهن في حال كن عرضة للزواج و/ أو تم تزويجهن تحت سن الـ18 عاما عن طريق رفع الوعي والمناصرة وتقديم خدمات إدارة الحالة والإحالة والشراكة مع المؤسسات الوطنية.

--(بترا)

ح ظ/ف ق

10/03/2024 17:31:57