افتتاح معرض الأعمال الهندسية في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 10 آذار (بترا)- نظمت كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، اليوم الأحد، معرض الأعمال الهندسية، الذي يضم تصاميم ومشاريع طلبة قسم تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة المركبات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة العمارة، والتصميم الداخلي، وفنون الرسوم المتحركة، والميديا الرقمية.
ويجسد المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة، بحضور رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، مشاريع التخرج لطلبة الأقسام وأعمال الطلبة خلال فترة الدراسة.
وقالت عميد كلية الزرقاء التقنية المتوسطة بالوكالة الدكتورة رهام الكببجي، إن الكلية تحرص على إعداد الطلبة المتميزين إيماناً منها بأنهم محور العملية التعليمية، لافتة إلى أن الكلية توفر بيئة ملائمة للطلبة لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا متخصصين في مجال دراستهم، وتدفعهم للتميز والإبداع.
--(بترا)
ع ض/م ف/رق
10/03/2024 17:27:25
MENAFN10032024000117011021ID1107958317
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