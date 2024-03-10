افتتاح معرض الأعمال الهندسية في كلية الزرقاء التقنية المتوسطة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 10 آذار (بترا)- نظمت كلية الزرقاء التقنية المتوسطة، اليوم الأحد، معرض الأعمال الهندسية، الذي يضم تصاميم ومشاريع طلبة قسم تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وصيانة المركبات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهندسة العمارة، والتصميم الداخلي، وفنون الرسوم المتحركة، والميديا الرقمية.

ويجسد المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة، بحضور رئيس جامعة الزرقاء الدكتور نضال الرمحي، مشاريع التخرج لطلبة الأقسام وأعمال الطلبة خلال فترة الدراسة.

وقالت عميد كلية الزرقاء التقنية المتوسطة بالوكالة الدكتورة رهام الكببجي، إن الكلية تحرص على إعداد الطلبة المتميزين إيماناً منها بأنهم محور العملية التعليمية، لافتة إلى أن الكلية توفر بيئة ملائمة للطلبة لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا متخصصين في مجال دراستهم، وتدفعهم للتميز والإبداع.

--(بترا)

ع ض/م ف/رق

10/03/2024 17:27:25