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غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

3/10/2024 2:39:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 10 آذار (بترا)- تعرضت بلدات ومناطق حدودية في لبنان، اليوم الأحد، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على أحراج بلدة الهبارية ومرتفعات إقليم التفاح، كما حلق فوق قرى مناطق جبيل والبترون شرق بيروت وصولا الى مدينة الهرمل في البقاع.
وأضاف أن مسيرة إسرائيلية سيارة في الهبارية، ما أدى إلى سقوط جريح، فيما جددت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على الأطراف الشرقية لبلدة الهبارية في العرقوب، مبينا أن الغارات والقصف المدفعي أدت إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
10/03/2024 17:14:00

MENAFN10032024000117011021ID1107958316

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