غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 10 آذار (بترا)- تعرضت بلدات ومناطق حدودية في لبنان، اليوم الأحد، لغارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على أحراج بلدة الهبارية ومرتفعات إقليم التفاح، كما حلق فوق قرى مناطق جبيل والبترون شرق بيروت وصولا الى مدينة الهرمل في البقاع.
وأضاف أن مسيرة إسرائيلية سيارة في الهبارية، ما أدى إلى سقوط جريح، فيما جددت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي على الأطراف الشرقية لبلدة الهبارية في العرقوب، مبينا أن الغارات والقصف المدفعي أدت إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت.
--(بترا)
ف ج/ن ح/رق
10/03/2024 17:14:00
MENAFN10032024000117011021ID1107958316
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