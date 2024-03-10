حلقات نقاشية في الطفيلة حول التمكين الديمقراطي

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 10 آذار ( بترا)- نفذت هيئة شباب كلنا الأردن، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية، سلسلة من الجلسات النقاشية، بهدف التمكين الديمقراطي والمواطنة الفاعلة، ضمن مشروع" أدوار تنتظرنا".

وقال منسق وحدة الشراكات والعمل التطوعي في الهيئة، امجد الكريمين، إن الهيئة تسعى من خلال مشروع "أدوار تنتظرنا" إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز المخزون الثقافي لديهم، مشير إلى أن الجلسات تركز على مشاريع إصلاحية تبنتها الدولة وفق مسارات مثلث الإصلاح (السياسية والاقتصادية والإدارية).

وأكد الكريمين أن العملية السياسية تحتاج إلى مشاركة الجميع، سيما الشباب في سبيل إنجاح هذه المرحلة، وأن العملية التطويرية للمنظومة السياسية تتطلب من الجميع الإيمان بالتغيير الإيجابي، وحث الشباب على الانخراط بالحياة السياسية.

و لفت "إننا وفي ظل التعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية أصبح الانخراط في العمل السياسي مشجعا للوصول إلى مشاركة فاعلة وحقيقية للشباب، وحثهم على استثمار نشأتهم السياسية من خلال المشاركة في مثل هذه الجلسات النقاشية".

ووفق فريق ميسري الطفيلة فإن مشروع التمكين السياسي والديموقراطي (أدوار تنتظرنا)، يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب، وتعزيز مشاركتهم في مختلف القضايا، وربطهم مع مراكز وبيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية بالانفتاح على مختلف الآراء والأفكار، لافتا إلى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 18-35 عاما، والشباب الذين لديهم مشاركات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية.

ونفذ فريق ميسري الطفيلة، عدد من الجلسات بالتعاون مع مركز شابات الطفيلة، ‎ومركز ارويم للتنمية البشرية ومجلس محافظة الطفيلة، ومدرسة عين البيضاء الثانوية للبنات، بعد حصولهم على مجموعة من التدريبات خلال الفترة السابقة تنوعت فيها الموضوعات بين المواطنة والمشاركة الفاعلة والتوعية حول قانون الانتخاب، وأهمية منظومة التحديث السياسي من حيث المخرجات وآلية تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة.

--(بترا)

س م/رق

10/03/2024 17:11:19

