مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع
التاريخ
3/10/2024 2:39:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاتها اليومية على ارتفاع بنسبة 0.21 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2496.
وأغلقت البورصة اليوم الأحد، على تداول نحو 3.3 مليون سهم، موزعة على 2224 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 3 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 28 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، واستقرت أسعار أسهم 31 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/م ف/رق
10/03/2024 16:56:38
MENAFN10032024000117011021ID1107958314
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