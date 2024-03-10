اتفاقية شراكة بين الملكية الأردنية وتكية أم علي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي، تكفل الشركة بموجبها توفير الدعم الغذائي المستدام لمدة عام كامل لـ40 أسرة مستفيدة من برامج التكية في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي الاتفاقية في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية، وتجسيداً لدورها الوطني والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته، وستتضمن طرودا غذائية تصل للأسر المستفيدة شهريا، وفي إطار دعم الملكية لمساعي التكية في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للأسر المحتاجة المنتفعة من برامجها.

ووقع الاتفاقية عن الملكية الأردنية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، وعن تكية أم علي المدير العام سامر بلقر، بحضور المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية رزان الجبارات.

وأعرب المجالي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها الملكية وتسعى لتعزيزها بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، بينها الغذاء من خلال كفالة عدد من الأسر المحتاجة المستفيدة من برامج التكية لمدة عام كامل، لافتا إلى أن الملكية اختارت أن تكون بداية انطلاق هذه الحملة مطلع رمضان المبارك، تخفيفا عن الأسر المحتاجة الأعباء المالية، حيث سيجري كفالة العائلات من مختلف محافظات المملكة.

وتشمل الاتفاقية، رعاية الملكية الأردنية ليوم واحد من "موائد الرحمن" التي تقيمها التكية خلال الشهر الفضيل، وسيقدم موظفو الملكية وجبات الإفطار لأكثر من 4 آلاف صائم بمقر التكية الرئيسي في منطقة المحطة بعمان.

وعبر بلقر عن شكره للملكية الأردنية لإيمانها بالدور الذي تقوم به التكية، والمتمثل بالوصول إلى الأسر الأشد فقرا والأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بأهمية الدور الذي يلعبه الشركاء في دعم برامج التكية للدعم الغذائي المستدام، التي ستسهم بتحقيق رؤية تكية أم علي والمتمثلة في الوصول لأردن خال من الجوع.

يشار إلى أن تكية أم علي، توفر الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقرا والأكثر حاجة في المملكة، ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية، والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في جميع ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرودا شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

10/03/2024 16:55:06

