اتفاقية شراكة بين الملكية الأردنية وتكية أم علي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مجتمعية مع تكية أم علي، تكفل الشركة بموجبها توفير الدعم الغذائي المستدام لمدة عام كامل لـ40 أسرة مستفيدة من برامج التكية في مختلف أنحاء المملكة.
وتأتي الاتفاقية في إطار برامج المسؤولية المجتمعية التي تنفذها الملكية، وتجسيداً لدورها الوطني والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمع وتنميته، وستتضمن طرودا غذائية تصل للأسر المستفيدة شهريا، وفي إطار دعم الملكية لمساعي التكية في مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للأسر المحتاجة المنتفعة من برامجها.
ووقع الاتفاقية عن الملكية الأردنية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي المهندس سامر المجالي، وعن تكية أم علي المدير العام سامر بلقر، بحضور المدير التنفيذي لدائرة الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية رزان الجبارات.
وأعرب المجالي عن سعادته بهذه الشراكة المجتمعية التي تحرص عليها الملكية وتسعى لتعزيزها بالتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة في مجالات متعددة، بينها الغذاء من خلال كفالة عدد من الأسر المحتاجة المستفيدة من برامج التكية لمدة عام كامل، لافتا إلى أن الملكية اختارت أن تكون بداية انطلاق هذه الحملة مطلع رمضان المبارك، تخفيفا عن الأسر المحتاجة الأعباء المالية، حيث سيجري كفالة العائلات من مختلف محافظات المملكة.
وتشمل الاتفاقية، رعاية الملكية الأردنية ليوم واحد من "موائد الرحمن" التي تقيمها التكية خلال الشهر الفضيل، وسيقدم موظفو الملكية وجبات الإفطار لأكثر من 4 آلاف صائم بمقر التكية الرئيسي في منطقة المحطة بعمان.
وعبر بلقر عن شكره للملكية الأردنية لإيمانها بالدور الذي تقوم به التكية، والمتمثل بالوصول إلى الأسر الأشد فقرا والأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة، مشيدا بأهمية الدور الذي يلعبه الشركاء في دعم برامج التكية للدعم الغذائي المستدام، التي ستسهم بتحقيق رؤية تكية أم علي والمتمثلة في الوصول لأردن خال من الجوع.
يشار إلى أن تكية أم علي، توفر الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقرا والأكثر حاجة في المملكة، ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية، والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في جميع ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرودا شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
10/03/2024 16:55:06
MENAFN10032024000117011021ID1107958313
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