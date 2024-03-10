المجلس التمريضي ينظم ورشة للجان العلمية لامتحان مزاولة المهنة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظم المجلس التمريضي في المستشفى التخصصي، ورشة للجان العلمية لامتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونية، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية.

وأكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، خلال افتتاح الورشة، أهمية الشراكة بين المجلس والمؤسسات الوطنية لحماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم من خلال تنمية وتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الخريجين والمحافظة على الانطباع العام للخريج والممرض الأردني وملاءمتهم لسوق العمل المحلي والإقليمي.

ولفت إلى اختيار الأعضاء حسب المجال المعرفي الدقيق لمهنة التمريض والقبالة، مبينا أن الورشة تضمنت شرحا تفصيليا لخارطة الامتحان ومراحله التفصيلية بداية من إعداد الأسئلة وتجهيزها إلى إعلان النتائج.

وشدد على أهمية المحافظة على نزاهة الامتحان، والتشديد على آلية سيره، ومنع أي محاولة لخرق تعليماته، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل سير الامتحان والمحافظة على خصوصيته الوطنية.

واطلع أعضاء اللجان على نظام الامتحان والتعليمات الناظمة وأداء القسم القانوني للامتحان من أجل سرية وخصوصية هذا الامتحان الوطني.

--(بترا)

ع د/ن ح/رق

10/03/2024 16:48:56