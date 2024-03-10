المجلس التمريضي ينظم ورشة للجان العلمية لامتحان مزاولة المهنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- نظم المجلس التمريضي في المستشفى التخصصي، ورشة للجان العلمية لامتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالة القانونية، بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف الجامعات والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، خلال افتتاح الورشة، أهمية الشراكة بين المجلس والمؤسسات الوطنية لحماية أفراد المجتمع والارتقاء بصحتهم من خلال تنمية وتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الخريجين والمحافظة على الانطباع العام للخريج والممرض الأردني وملاءمتهم لسوق العمل المحلي والإقليمي.
ولفت إلى اختيار الأعضاء حسب المجال المعرفي الدقيق لمهنة التمريض والقبالة، مبينا أن الورشة تضمنت شرحا تفصيليا لخارطة الامتحان ومراحله التفصيلية بداية من إعداد الأسئلة وتجهيزها إلى إعلان النتائج.
وشدد على أهمية المحافظة على نزاهة الامتحان، والتشديد على آلية سيره، ومنع أي محاولة لخرق تعليماته، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل سير الامتحان والمحافظة على خصوصيته الوطنية.
واطلع أعضاء اللجان على نظام الامتحان والتعليمات الناظمة وأداء القسم القانوني للامتحان من أجل سرية وخصوصية هذا الامتحان الوطني.
--(بترا)
ع د/ن ح/رق
10/03/2024 16:48:56
MENAFN10032024000117011021ID1107958312
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