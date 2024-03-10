لاعب الجمباز أبو السعود يحل خامسا في كأس العالم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- حل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، في المركز الخامس، ضمن منافسات جهاز حصان المقابض، في الجولة الثالثة من كأس العالم المقامة في العاصمة الأذرية، باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وعزز أبو السعود من حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس، إذ بقي متصدراً قائمة التصنيف الأولمبي الخاصة بجولات بطولة كأس العالم والمكونة من 4 جولات.

وسيتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبان اللذان يحصدان أعلى عدد من النقاط في الجولات الأربع من بطولة كأس العالم التي ستختتم الشهر المقبل بإقامة الجولة الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن أبو السعود قد توج بذهبية الجولة الأولى في مصر وتوج كذلك بالميدالية الفضية في الجولة الثانية بألمانيا.

--(بترا)

خ خ/ن ح/رق

10/03/2024 16:44:46