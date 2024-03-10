لاعب الجمباز أبو السعود يحل خامسا في كأس العالم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- حل لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الأحد، في المركز الخامس، ضمن منافسات جهاز حصان المقابض، في الجولة الثالثة من كأس العالم المقامة في العاصمة الأذرية، باكو، وهي إحدى البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
وعزز أبو السعود من حظوظه في التأهل إلى أولمبياد باريس، إذ بقي متصدراً قائمة التصنيف الأولمبي الخاصة بجولات بطولة كأس العالم والمكونة من 4 جولات.
وسيتأهل إلى أولمبياد باريس اللاعبان اللذان يحصدان أعلى عدد من النقاط في الجولات الأربع من بطولة كأس العالم التي ستختتم الشهر المقبل بإقامة الجولة الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة.
يذكر أن أبو السعود قد توج بذهبية الجولة الأولى في مصر وتوج كذلك بالميدالية الفضية في الجولة الثانية بألمانيا.
--(بترا)
خ خ/ن ح/رق
10/03/2024 16:44:46
MENAFN10032024000117011021ID1107958310
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