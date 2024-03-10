مذكرة تعاون بين سلطة العقبة والإحصاءات العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 10 آذار (بترا)- أمين المعايطة- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، مذكرة تعاون تهدف إلى تنفيذ تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت الاقتصادية والحيازات الزراعية في محافظة العقبة 2024.

ووقعّ المذكرة عن السلطة نائب الرئيس مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، وعن دائرة الإحصاءات الدكتور حيدر فريحات، بحضور أعضاء مجلس المفوضين.

وأكد رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، خلال رعايته حفل توقيع الاتفاقية، أن السلطة تسعى من خلال شراكتها مع دائرة الإحصاءات العامة بهذه المذكرة إلى الحصول على البيانات والمعلومات للمنشآت والأفراد، إضافة لمؤشرات ودلالات يمكن عبرها وضع رؤية مستقبلية استشرافية لتنمية وتطوير جميع المجالات في العقبة.

وبين الفايز أن هذه البيانات والمعلومات ستستخدم كمرجعية مهمة في رسم السياسات العامة المستقبلية في منطقة العقبة الاقتصادية، لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين في العقبة.

وأشار إلى أن المذكرة تهدف إلى توفير وإعداد سجلات إدارية حديثة للأفراد والمنشآت الاقتصادية والزراعية والمباني والمساكن والبناء عليها مستقبلاً، لضمان استدامة هذه البيانات والمعلومات، مؤكدا أن السلطة ستقدم جميع التسهيلات للإحصاءات العامة وتذليل العقبات والتحديات للفرق الميدانية لضمان إنجاز عملية التعداد بدقة عالية وبما يخدم المصلحة الوطنية في محافظة العقبة.

من جانبه، قال فريحات "إننا نعتز بشراكتنا مع سلطة منطقة العقبة في تنفيذ عملية التعداد الشامل"، مؤكدا أن الدائرة بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذا التعداد بشكل حضاري، معززا بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعي لاستقاء البيانات عن السكان والمساكن والمنشآت لتكون أكثر دقة وشمولية وموضوعية والتنسيق مع سلطة العقبة والمؤسسات والدوائر الحكومية في العقبة، ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء.

وأضاف أن دائرة الإحصاءات ستطبق خلال التعداد أفضل الممارسات العالمية بالتعامل مع الأفراد والمنشآت خلال عملية التعداد، بمشاركة 150 باحثا وباحثة من المؤهلين والمتخصصين في مجال الإحصاء والتعداد خلال مرحلة الحصر، واستخدام معدات وأدوات تكنولوجية حديثة ستوفر الوقت والجهد على المواطنين ولضمان سرية المعلومات للأفراد والمنشآت.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

10/03/2024 16:41:07