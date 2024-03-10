خطط أمنية ومرورية وخدمات إنسانية خلال الشهر الفضيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نقل مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزاز جلالته بجهود منتسبي الأمن العام المبذولة في سبيل الدفاع عن أمن الوطن، وخدمة مواطنيه.

وأشاد اللواء المعايطة، بالإنجازات المتحققة في مجال الحد من الجريمة وإلقاء القبض على مرتكبيها، والجهود المتواصلة من وحدات الأمن العام وتشكيلاتها كافة، خدمة للمواطنين في جميع مناحي الحياة، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما تحقق، ومواصلة السعي للتطوير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني، الذي ترأسه اللواء المعايطة في مبنى المديرية، وأوعز خلاله للبدء بتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المناسبة، والخدمات الإنسانية اللازمة، للتسهيل على المواطنين خلال الشهر الفضيل.

ووجه اللواء المعايطة، إلى تعزيز البيئة الآمنة وأجواء الطمأنينة خلال شهر رمضان المبارك، وبما يتفق مع خصوصية الشهر الفضيل في القيم والمعاني وممارسة العبادات، وأيضا التغيّر في الأنماط السلوكية والعادات الشرائية وحركة النقل العام والخاص.

وأشار إلى أهمية دراسة الواقع الأمني والمروري وتنفيذ الإجراءات بشكل دقيق، وبتنسيق من مديرية العمليات والسيطرة، وغرف العمليات الفرعية، بالتعاون مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة وبمساندة من قوات الدرك، لافتاً إلى الأدوار المهمة لإدارتي السير والدوريات الخارجية في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، ولا سيما على الطرق الرئيسة وفي الأسواق التجارية والأماكن العامة.

كما أشار مدير الأمن العام إلى الجاهزية العالية لدى مديرية الدفاع المدني في المواقع كافة، واستمرار كوادرها بتقديم الدور المعهود عنهم للحفاظ على تدفق الخدمات الإنسانية للمواطنين، وسرعة الاستجابة بكفاءة وفاعلية، وخلال جميع الأوقات والظروف.

وأكد ضرورة العمل بتعاون وتنسيق مع جميع المؤسسات والجهات المعنية، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع المواطنين للحفاظ على أمن المجتمع وتعظيم قيم التكافل والتعاون ومد يد العون والمساعدة لمحتاجيها.

وشكر اللواء المعايطة منتسبي الأمن العام الذين يقدمون واجباتهم بأمانة وإخلاص في مختلف الظروف، فضلا عن الأدوار الإنسانية والمجتمعية الكبيرة التي أصبحت جزءاً من عملهم.

--(بترا)

ل م/رق

10/03/2024 16:36:17