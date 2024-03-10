مفتي القدس يدين اعتداء مستوطنين على مقبرة باب الرحمة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 10 آذار (بترا)- دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسـين، اعتداء مجموعة من المستوطنين على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقال مفتي القدس في بيان اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال توفر الحماية لهؤلاء المستوطنين المتطرفين بهدف طمس معالم المقبرة، والاستيلاء عليها، والسماح لهم بأداء طقوسهم تلمودية، وأنها تعمل على إنشاء تلفريك يهدد المقبرة بالتهويد، ما يمثل اعتداء على كرامة الأموات بعد العدوان على كرامة الأحياء وحياتهم ودمائهم وحريتهم.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف الدولية، مؤكدا أن هذه المقبرة هي ملك للمسلمين وحدهم، وتحوي قبور صحابة -رضوان الله عليهم- الذين شاركوا في فتح القدس، وأن سلطات الاحتلال تهدف من وراء ممارساتها العدوانية إلى طمس المعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، في سياق العمل على تهويدها.

ودعا المفتي المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالبا بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

10/03/2024 16:24:28