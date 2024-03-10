مفتي القدس يدين اعتداء مستوطنين على مقبرة باب الرحمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 10 آذار (بترا)- دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسـين، اعتداء مجموعة من المستوطنين على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقال مفتي القدس في بيان اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال توفر الحماية لهؤلاء المستوطنين المتطرفين بهدف طمس معالم المقبرة، والاستيلاء عليها، والسماح لهم بأداء طقوسهم تلمودية، وأنها تعمل على إنشاء تلفريك يهدد المقبرة بالتهويد، ما يمثل اعتداء على كرامة الأموات بعد العدوان على كرامة الأحياء وحياتهم ودمائهم وحريتهم.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع الشرائع السماوية والأعراف الدولية، مؤكدا أن هذه المقبرة هي ملك للمسلمين وحدهم، وتحوي قبور صحابة -رضوان الله عليهم- الذين شاركوا في فتح القدس، وأن سلطات الاحتلال تهدف من وراء ممارساتها العدوانية إلى طمس المعالم العربية والإسلامية في المدينة المقدسة، في سياق العمل على تهويدها.
ودعا المفتي المنظمات والهيئات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالبا بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
10/03/2024 16:24:28
MENAFN10032024000117011021ID1107958307
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