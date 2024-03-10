منتخب كرة القدم يستدعي 24 لاعبا استعدادا لمباراتي باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الحسين عموته، قائمة ضمت 24 لاعبا، تأهبا لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، وعبدالله الفاخوري، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، وبراء مرعي، وسعد الروسان، وإحسان حداد، وفراس شلباية، ومحمد أبو حشيش، وسالم العجالين، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، وإبراهيم سعادة، ونور الروابدة، ورجائي عايد، ويوسف أبو جلبوش، وصالح راتب، ومحمود مرضي، ومحمد أبو رزق، وعلي علوان، وأنس العوضات، وموسى التعمري، ويزن النعيمات.
وشهدت القائمة استدعاء لاعبين جدد وهم، عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق، فيما استبعدت لاعبين شاركوا في بطولة كأس آسيا الأخيرة وهم أحمد الجعيدي وفادي عوض وحمزة الدردور ومحمد أبو زريق "شرارة" ومهند أبو طه وأنس بني ياسين.
ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند 12 ظهر الجمعة 21 آذار بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند 10 مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته غدا الاثنين في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 الحالي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
10/03/2024 16:20:21
MENAFN10032024000117011021ID1107958306
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