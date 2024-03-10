منتخب كرة القدم يستدعي 24 لاعبا استعدادا لمباراتي باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الحسين عموته، قائمة ضمت 24 لاعبا، تأهبا لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، وعبدالله الفاخوري، وعبدالله نصيب، ويزن العرب، وبراء مرعي، وسعد الروسان، وإحسان حداد، وفراس شلباية، ومحمد أبو حشيش، وسالم العجالين، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، وإبراهيم سعادة، ونور الروابدة، ورجائي عايد، ويوسف أبو جلبوش، وصالح راتب، ومحمود مرضي، ومحمد أبو رزق، وعلي علوان، وأنس العوضات، وموسى التعمري، ويزن النعيمات.

وشهدت القائمة استدعاء لاعبين جدد وهم، عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق، فيما استبعدت لاعبين شاركوا في بطولة كأس آسيا الأخيرة وهم أحمد الجعيدي وفادي عوض وحمزة الدردور ومحمد أبو زريق "شرارة" ومهند أبو طه وأنس بني ياسين.

ويلتقي منتخب النشامى مع باكستان عند 12 ظهر الجمعة 21 آذار بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند 10 مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته غدا الاثنين في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وبعض المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 الحالي.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

10/03/2024 16:20:21