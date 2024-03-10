وزيرة النقل تبحث ونظيرها المصري سبل تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع وزير النقل المصري كامل الوزير، على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، الذي عقد في القاهرة، سبل تعزيز التعاون وزيادة انسيابية الحركة التجارية والنقل البيني وتقليل التحديات التي تواجه العاملين بقطاع النقل في البلدين الشقيقين.

وقالت التهتموني في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم خلال اللقاء بحث علاقات البلدين الشقيقين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

وثمنت جهود جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بين البلدين، مؤكدة أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون.

من جهته، أشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الأردن لتقريب وجهات النظر بهدف تبني سياسات نقل حديثة تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة أنماط النقل كافة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم تسهيلات تعزز الإجراءات المتعلقة برفع جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية.

--(بترا)

ن ش/ع س/رق

10/03/2024 16:14:56