وزيرة النقل تبحث ونظيرها المصري سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- بحثت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني مع وزير النقل المصري كامل الوزير، على هامش اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، الذي عقد في القاهرة، سبل تعزيز التعاون وزيادة انسيابية الحركة التجارية والنقل البيني وتقليل التحديات التي تواجه العاملين بقطاع النقل في البلدين الشقيقين.
وقالت التهتموني في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه تم خلال اللقاء بحث علاقات البلدين الشقيقين والاتفاقات الثنائية ومذكرات التعاون الموقعة بين الجانبين في ظل الأحداث والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري في منطقة البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.
وثمنت جهود جمهورية مصر العربية في تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بين البلدين، مؤكدة أهمية تكثيف اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون.
من جهته، أشاد الوزير، بالجهود التي يبذلها الأردن لتقريب وجهات النظر بهدف تبني سياسات نقل حديثة تواكب آخر التطورات العالمية لخدمة أنماط النقل كافة، مؤكدا أن الحكومة المصرية تسعى إلى تقديم تسهيلات تعزز الإجراءات المتعلقة برفع جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية.
--(بترا)
ن ش/ع س/رق
10/03/2024 16:14:56
MENAFN10032024000117011021ID1107958305
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