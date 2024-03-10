الشواربة يفتتح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الأحد، مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي.

وقال الشواربة "إن الأمانة عملت على تطوير منظومة مشاريع بنية تحتية لإدارة النفايات منها مكب الغباوي الذي جرى فيه استكمال تغطية الخلايا الأربع الأولى، وتوليد الطاقة منها، واستكمال إنشاء الخلية السادسة التي بدأ تشغيلها نهاية العام الماضي، وإنشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير لتحسين إدارة النفايات الصلبة وفرزها وتدويرها ونقلها ومعالجتها ".

وأضاف، أن المشروع يعد من المشاريع النموذجية لتعزيز الكفاءة والجودة في صيانة الآليات والمعدات، بما يسهم في ديمومة عمل أسطول الأمانة في مكب الغباوي لجمع ومعالجة النفايات ضمن أفضل الممارسات العالمية، وبما يقلل الكلف من خلال تحويل النفايات إلى مصدر دخل باستخراج الطاقة الكهربائية.

وأشار أمين عمان إلى أن خطة الأمانة الاستراتيجية للأعوام 2022- 2026، تضمنت رؤية جديدة ومفهوم مبتكر لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، وجرى عكسها على حزمة من الخطط والمشاريع الريادية والنوعية.

من جهته، ثمن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة فيليب هول خلال الافتتاح الجهود المشتركة بين أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة وبما ساهم في تحسين بنية معالجة النفايات الصلبة في عمان، مؤكدا الالتزام بدعم الأردن لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة لجميع سكانه.

وأشار إلى أن تمويلات المملكة المتحدة، والبنك الأوروبي، سمح لأمانة عمان بالتعامل بفعالية مع احتياجات إدارة النفايات الصلبة في عمان، وتغطية تكاليف شراء معدات كالشاحنات القلابة والنقل وآلات تحميل النفايات، وبناء ورشة الصيانة، ما يسهم في تحسين عملية جمع النفايات ومعالجتها.

وقالت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، إن الجهود المشتركة بين الأمانة والبنك تدعم جهود التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وإيجاد حلول عملية وفعالة تهدف إلى تحقيق الفائدة للمجتمع المضيف واللاجئين أنفسهم.

وأضافت أن تحضير ورش العمل في هذا المجال سيكون له انعكاساته الإيجابية على الإدارة المناسبة والاستدامة لمرافق إدارة النفايات الصلبة.

وقدم مدير المشروع في أمانة عمان المهندس عايد النجدواي، إيجازا عن مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي، لافتا إلى أن عملية التصميم للمشروع شملت ساحات للاصطفاف الخارجية، وإنشاء هنجر مكون من طابقين وطابق أول، وإنشاء محطة للغسيل، وطريق للمشروع مصمم للمركبات والآليات لغاية 40 طنا، وإنشاء سياج محيط بالورشة وبوابتين لمدخلين ومخرجين.

وقال النجدواي إن الطابق الأرضي للمشروع مكون من 3 أجزاء وكل جزء مزود برافعة قدرتها 5 أطنان و6 أبواب over head معزولة من الصلب (مدفوعة بالمحرك)، والطابق الأول مكون من (4 مكاتب خاصة مفروشة بالكامل تتسع لـ 11 شخصًا، وغرفة اجتماعات مؤثثة بالكامل تتسع لـ 12 شخصا).

وحضر الافتتاح الذي يأتي بمناسبة يوم مدينة عمان، ويتزامن مع احتفالات المملكة، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، وعضو اللجنة المحلية لمنطقة أحد يوسف الجرابعة، ومدير مدينة عمان بالإنابة المهندس نبيل الجريري، والمدير التنفيذي للهندسة في أمانة عمان المهندسة نعمة قطناني، ومدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي المهندس راتب الزبيدي.

--(بترا)





ع ع/م ف/ف ق

10/03/2024 16:13:31