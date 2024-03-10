الشواربة يفتتح مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- افتتح أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة اليوم الأحد، مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي.
وقال الشواربة "إن الأمانة عملت على تطوير منظومة مشاريع بنية تحتية لإدارة النفايات منها مكب الغباوي الذي جرى فيه استكمال تغطية الخلايا الأربع الأولى، وتوليد الطاقة منها، واستكمال إنشاء الخلية السادسة التي بدأ تشغيلها نهاية العام الماضي، وإنشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير لتحسين إدارة النفايات الصلبة وفرزها وتدويرها ونقلها ومعالجتها ".
وأضاف، أن المشروع يعد من المشاريع النموذجية لتعزيز الكفاءة والجودة في صيانة الآليات والمعدات، بما يسهم في ديمومة عمل أسطول الأمانة في مكب الغباوي لجمع ومعالجة النفايات ضمن أفضل الممارسات العالمية، وبما يقلل الكلف من خلال تحويل النفايات إلى مصدر دخل باستخراج الطاقة الكهربائية.
وأشار أمين عمان إلى أن خطة الأمانة الاستراتيجية للأعوام 2022- 2026، تضمنت رؤية جديدة ومفهوم مبتكر لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، وجرى عكسها على حزمة من الخطط والمشاريع الريادية والنوعية.
من جهته، ثمن سفير المملكة المتحدة لدى المملكة فيليب هول خلال الافتتاح الجهود المشتركة بين أمانة عمان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة وبما ساهم في تحسين بنية معالجة النفايات الصلبة في عمان، مؤكدا الالتزام بدعم الأردن لبناء مستقبل أنظف وأكثر استدامة لجميع سكانه.
وأشار إلى أن تمويلات المملكة المتحدة، والبنك الأوروبي، سمح لأمانة عمان بالتعامل بفعالية مع احتياجات إدارة النفايات الصلبة في عمان، وتغطية تكاليف شراء معدات كالشاحنات القلابة والنقل وآلات تحميل النفايات، وبناء ورشة الصيانة، ما يسهم في تحسين عملية جمع النفايات ومعالجتها.
وقالت المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، إن الجهود المشتركة بين الأمانة والبنك تدعم جهود التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين وإيجاد حلول عملية وفعالة تهدف إلى تحقيق الفائدة للمجتمع المضيف واللاجئين أنفسهم.
وأضافت أن تحضير ورش العمل في هذا المجال سيكون له انعكاساته الإيجابية على الإدارة المناسبة والاستدامة لمرافق إدارة النفايات الصلبة.
وقدم مدير المشروع في أمانة عمان المهندس عايد النجدواي، إيجازا عن مشروع تشغيل ورشة صيانة الآليات في مكب الغباوي، لافتا إلى أن عملية التصميم للمشروع شملت ساحات للاصطفاف الخارجية، وإنشاء هنجر مكون من طابقين وطابق أول، وإنشاء محطة للغسيل، وطريق للمشروع مصمم للمركبات والآليات لغاية 40 طنا، وإنشاء سياج محيط بالورشة وبوابتين لمدخلين ومخرجين.
وقال النجدواي إن الطابق الأرضي للمشروع مكون من 3 أجزاء وكل جزء مزود برافعة قدرتها 5 أطنان و6 أبواب over head معزولة من الصلب (مدفوعة بالمحرك)، والطابق الأول مكون من (4 مكاتب خاصة مفروشة بالكامل تتسع لـ 11 شخصًا، وغرفة اجتماعات مؤثثة بالكامل تتسع لـ 12 شخصا).
وحضر الافتتاح الذي يأتي بمناسبة يوم مدينة عمان، ويتزامن مع احتفالات المملكة، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، وعضو اللجنة المحلية لمنطقة أحد يوسف الجرابعة، ومدير مدينة عمان بالإنابة المهندس نبيل الجريري، والمدير التنفيذي للهندسة في أمانة عمان المهندسة نعمة قطناني، ومدير دائرة معالجة النفايات في مكب الغباوي المهندس راتب الزبيدي.
--(بترا)
ع ع/م ف/ف ق
10/03/2024 16:13:31
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