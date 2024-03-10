الوطني لحقوق الإنسان: المرأة الأردنية تبوأت عدة مناصب قضائية قيادية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- ثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان، الإجراءات المتخذة لتمكين المرأة الأردنية في المجال القضائي عامة، وبصورة خاصة في المناصب القيادية.

وقال المركز في بيان اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، إن المرأة الأردنية تبوأت مراكز عدة في الجهاز القضائي وبالدرجات المختلفة، سواء على الصعيد الدولي في المحكمة الجنائية الدولية، أو المحلي في محكمة التمييز أعلى السلطات القضائية في القضاء النظامي الأردني، وفي محكمة الاستئناف الأرثوذكسية، إضافة إلى وصولها لمناصب مدعي عام، ومديرة عام المعهد القضائي، ونائب عام.

كما ثمن المركز جهود المملكة المبذولة في سبيل ذلك بدءاً من الدستور الأردني وتعديلاته، الذي أكد مبدأ المساواة بين الأردنيين كافة، وتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأشار إلى مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي ضمنت حقوقا للمرأة مساوية للرجل في مختلف المجالات، وصدور استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022 -2025)، التي جاءت انعكاساً لتوصيات اللجنة الملكية ورؤية الأردن 2025 والأوراق النقاشية الملكية وغيرها من السياسات والتوصيات المحلية والدولية التي تساهم في بناء قدرات القاضيات في قطاع العدالة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في عام 2021 العاشر من آذار يوما عالميا للقاضيات، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة في جميع مستويات السلطة القضائية، وتأكيد الالتزام بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، والوقوف على التحديات التي تواجه المرأة ومعالجتها.

--(بترا)

ه ع/ف ق/رق

10/03/2024 16:11:20

