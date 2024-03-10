المؤسسة التعاونية الأردنية تكرم تعاونيات نسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- كرمت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأحد، خلال فعاليات أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عدداً من الجمعيات التعاونية النسائية من مختلف محافظات المملكة لتميزها في عملها، وتقديرا لدورها في تمكين السيدات اقتصادياً، إضافة إلى سيدات ساهمن في خدمة القطاع التعاوني الأردني في مواقع عملهن.

وكلف مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي خلال الفعاليات، مديرة تعاون مادبا نعايم الزبن، للقيام بمهامه اليوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار من كل عام؛ تكريماً لكافة الزميلات في مواقع العمل بالمؤسسة التعاونية، واعتزازا بدور المرأة الأردنية وقدرتها على تولي زمام المسؤولية والقيادة بما يخدم القطاع التعاوني.

وقال الشلبي إن تكليف الزميلة الزبن للإطلاع بمهام المدير العام، يأتي تكريماً للمرأة الأردنية باعتبارها شريكا للرجل في مختلف جوانب الحياة، ولكون المؤسسة التعاونية دائما ما كانت تسعى إلى تعزيز دور المرأة عبر توفير بيئة عمل مواتية لها للقيام بواجباتها وتقديم الخدمة الفضلى، وتقديرا للزميلات في المؤسسة على جهودهن للارتقاء بالأداء والمهام الموكلة لهن.

وأكد أن تكريم المرأة؛ لا يقتصر على هذا اليوم العالمي للاحتفاء بما أنجزته في ظل اهتمام قيادتنا الهاشمية بالمرأة الأردنية في مختلف مجالات عملها لتمكينها قيادياً ووظيفياً، واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا "أننا نستلهم من لدن صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله نبراسا هاديا في المؤسسة التعاونية نحو تعزيز وجود المرأة في مواقع قيادية متقدمة في العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لها لتكون ضمن هذه الظروف المواتية ريادية في الإنجاز والعطاء.

وأشار الشلبي إلى سعي المؤسسة الدؤوب لتعزيز مشاركة المرأة في العمل التعاوني لزيادة مساهمتها وتمكينها اقتصادياً، لافتاً إلى تبنيها ضمن استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) كأحد المخرجات، تعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي في القطاع التعاوني من خلال الإقبال على تأسيس التعاونيات النسائية، وإدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني (قانون التعاون/ أنظمة الاتحادات والجمعيات التعاونية) لجهة تعزيز وتوسيع مشاركة المرأة في العمل التعاوني، إضافة إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات النسائية تحت التأسيس على مفاهيم العمل التعاوني بالشراكة مع منظمات وهيئات دولية.

وهنأ الشلبي النساء الأردنيات، خاصة موظفات المؤسسة والسيدات المكرمات بمناسبة يوم المرأة العالمي، مثمناً في الوقت ذاته عطائهنّ وإنجازاتهن في خدمة الوطن.

من جهتها، عبرت الزبن عن مدى سعادتها وتقديرها لهذه المبادرة بتكليفها للقيام بمهامه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة التي تعبر عن مدى اهتمام إدارة المؤسسة بالمرأة العاملة.

واعتبرت هذه اللفتة تأكيداً على ريادية المرأة الأردنية أينما كانت، وعلى تمتعها بإمكانات لتحمل أعباء المسؤولية في كافة المواقع سواء القيادية أو الخدمة العامة، مشيرة إلى عمل المؤسسة على تمكين المرأة العاملة من خلال توليها مواقع متقدمة على مستوى الإدارة العامة في المركز والمحافظات؛ الأمر الذي يدلل على ثقة الإدارة العليا بقدرة الزميلات وكفاءتهن بأداء المهام والواجبات بكل كفاءة وتحمل لأمانة المسؤولية.

بدورها، ألقت رئيسة جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات، حورية الدومي، كلمة شكرت فيها المؤسسة التعاونية على هذا التكريم، مؤكدة دور المؤسسة من خلال ما تقدمه من خدمات للتعاونيات في حصولها وتكريمها بميدالية اليوبيل الفضي.

وقالت إن التعاونيات تساهم في إحداث التغيير في المجتمع المحلي عبر مشاريعها التنموية في المجتمع المحلي.

وتخلل الفعاليات، تسليم المدير العام دروع تقديرية لمدير مكتب (WUSC) في الأردن نانسي المومني، ومسؤولة التخطيط في قناة المملكة عدن محمد داودية، ورئيسة جمعية الجوهرة الخيرية جميلة الجازي، ورئيسات جمعيات "نشميات البادية الشرقية التعاونية، وارينبه الشرقية التعاونية للسيدات، وأم اللولو التعاونية، ونساء نحو القمة، وسيدات أم الرصاص التعاونية، وبيوضة التعاونية الزراعية، والسباكات الرائدات التعاونية النسائية، والذوق الرفيع التعاونية للسيدات، وسيدات نجدة التعاونية، وجمعية المتقاعدات العسكريات، وسيدات قرى حوض الديسة التعاونية".

--(بترا)

رح/رق

10/03/2024 16:08:19