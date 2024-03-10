المؤسسة التعاونية الأردنية تكرم تعاونيات نسائية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- كرمت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الأحد، خلال فعاليات أقامتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عدداً من الجمعيات التعاونية النسائية من مختلف محافظات المملكة لتميزها في عملها، وتقديرا لدورها في تمكين السيدات اقتصادياً، إضافة إلى سيدات ساهمن في خدمة القطاع التعاوني الأردني في مواقع عملهن.
وكلف مدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي خلال الفعاليات، مديرة تعاون مادبا نعايم الزبن، للقيام بمهامه اليوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار من كل عام؛ تكريماً لكافة الزميلات في مواقع العمل بالمؤسسة التعاونية، واعتزازا بدور المرأة الأردنية وقدرتها على تولي زمام المسؤولية والقيادة بما يخدم القطاع التعاوني.
وقال الشلبي إن تكليف الزميلة الزبن للإطلاع بمهام المدير العام، يأتي تكريماً للمرأة الأردنية باعتبارها شريكا للرجل في مختلف جوانب الحياة، ولكون المؤسسة التعاونية دائما ما كانت تسعى إلى تعزيز دور المرأة عبر توفير بيئة عمل مواتية لها للقيام بواجباتها وتقديم الخدمة الفضلى، وتقديرا للزميلات في المؤسسة على جهودهن للارتقاء بالأداء والمهام الموكلة لهن.
وأكد أن تكريم المرأة؛ لا يقتصر على هذا اليوم العالمي للاحتفاء بما أنجزته في ظل اهتمام قيادتنا الهاشمية بالمرأة الأردنية في مختلف مجالات عملها لتمكينها قيادياً ووظيفياً، واقتصاديا واجتماعيا، مضيفا "أننا نستلهم من لدن صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله نبراسا هاديا في المؤسسة التعاونية نحو تعزيز وجود المرأة في مواقع قيادية متقدمة في العمل، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لها لتكون ضمن هذه الظروف المواتية ريادية في الإنجاز والعطاء.
وأشار الشلبي إلى سعي المؤسسة الدؤوب لتعزيز مشاركة المرأة في العمل التعاوني لزيادة مساهمتها وتمكينها اقتصادياً، لافتاً إلى تبنيها ضمن استراتيجيتها الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025) كأحد المخرجات، تعزيز مشاركة النساء والشباب والقطاع غير الرسمي في القطاع التعاوني من خلال الإقبال على تأسيس التعاونيات النسائية، وإدخال تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني (قانون التعاون/ أنظمة الاتحادات والجمعيات التعاونية) لجهة تعزيز وتوسيع مشاركة المرأة في العمل التعاوني، إضافة إلى توفير التدريب اللازم للجمعيات النسائية تحت التأسيس على مفاهيم العمل التعاوني بالشراكة مع منظمات وهيئات دولية.
وهنأ الشلبي النساء الأردنيات، خاصة موظفات المؤسسة والسيدات المكرمات بمناسبة يوم المرأة العالمي، مثمناً في الوقت ذاته عطائهنّ وإنجازاتهن في خدمة الوطن.
من جهتها، عبرت الزبن عن مدى سعادتها وتقديرها لهذه المبادرة بتكليفها للقيام بمهامه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربة عن اعتزازها بهذه الثقة التي تعبر عن مدى اهتمام إدارة المؤسسة بالمرأة العاملة.
واعتبرت هذه اللفتة تأكيداً على ريادية المرأة الأردنية أينما كانت، وعلى تمتعها بإمكانات لتحمل أعباء المسؤولية في كافة المواقع سواء القيادية أو الخدمة العامة، مشيرة إلى عمل المؤسسة على تمكين المرأة العاملة من خلال توليها مواقع متقدمة على مستوى الإدارة العامة في المركز والمحافظات؛ الأمر الذي يدلل على ثقة الإدارة العليا بقدرة الزميلات وكفاءتهن بأداء المهام والواجبات بكل كفاءة وتحمل لأمانة المسؤولية.
بدورها، ألقت رئيسة جمعية الذوق الرفيع التعاونية للسيدات، حورية الدومي، كلمة شكرت فيها المؤسسة التعاونية على هذا التكريم، مؤكدة دور المؤسسة من خلال ما تقدمه من خدمات للتعاونيات في حصولها وتكريمها بميدالية اليوبيل الفضي.
وقالت إن التعاونيات تساهم في إحداث التغيير في المجتمع المحلي عبر مشاريعها التنموية في المجتمع المحلي.
وتخلل الفعاليات، تسليم المدير العام دروع تقديرية لمدير مكتب (WUSC) في الأردن نانسي المومني، ومسؤولة التخطيط في قناة المملكة عدن محمد داودية، ورئيسة جمعية الجوهرة الخيرية جميلة الجازي، ورئيسات جمعيات "نشميات البادية الشرقية التعاونية، وارينبه الشرقية التعاونية للسيدات، وأم اللولو التعاونية، ونساء نحو القمة، وسيدات أم الرصاص التعاونية، وبيوضة التعاونية الزراعية، والسباكات الرائدات التعاونية النسائية، والذوق الرفيع التعاونية للسيدات، وسيدات نجدة التعاونية، وجمعية المتقاعدات العسكريات، وسيدات قرى حوض الديسة التعاونية".
--(بترا)
رح/رق
10/03/2024 16:08:19
MENAFN10032024000117011021ID1107958302
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