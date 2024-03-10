القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا) - نفّذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.

واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة.

وشاركت في العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكيا.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 37 إنزالاً جوياً أردنياً، و40 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/ف ق

10/03/2024 15:59:17