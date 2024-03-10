القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا) - نفّذت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم الأحد، 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.
واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة.
وشاركت في العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لجمهورية فرنسا، وطائرة تابعة لدولة بلجيكيا.
وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.
ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 37 إنزالاً جوياً أردنياً، و40 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.
--(بترا)
ل م/ف ق
10/03/2024 15:59:17
MENAFN10032024000117011021ID1107958301
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