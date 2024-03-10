ورشة تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في سلطة وادي الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- نظمت سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن".
وقال أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، إن تأمين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن بالرغم من التحديات ونقص المتاح، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.
وأكد أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، متطلعا أن تسهم الدراسة في فهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية في وادي الأردن، وتوجيه الجهود لتحسين إدارة مصادر المياه.
وتتناول الورشة، إلقاء الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم منهجية ونتائج أولية لدراسة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه المستخدمة بالري في وادي الأردن.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
10/03/2024 15:52:30
MENAFN10032024000117011021ID1107958300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.