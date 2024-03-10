ورشة تناقش القيمة الاقتصادية للمياه في سلطة وادي الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظمت سلطة وادي الأردن، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "إشراك أصحاب المصلحة وعرض النتائج الأولية لدراسة القيمة الاقتصادية للمياه في وادي الأردن".

وقال أمين عام السلطة المهندس هشام الحيصة، إن تأمين المياه للمزارعين ضمن أولويات سلطة وادي الأردن بالرغم من التحديات ونقص المتاح، منوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون وتبادل الأفكار مع المزارعين وجمعيات مستخدمي مياه الري لإنجاح جهود السلطة.

وأكد أهمية التشاور والشراكة لإثراء هذا العمل، وتحقيق أهدافه المستقبلية، متطلعا أن تسهم الدراسة في فهم أعمق لقيمة المياه في المناطق المروية في وادي الأردن، وتوجيه الجهود لتحسين إدارة مصادر المياه.

وتتناول الورشة، إلقاء الضوء على أهمية استخدام مصادر المياه الجديدة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، والتركيز على المحاصيل ذات الجدوى الاقتصادية، وتقديم منهجية ونتائج أولية لدراسة تحديد القيمة الاقتصادية للمياه المستخدمة بالري في وادي الأردن.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

10/03/2024 15:52:30