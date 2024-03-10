وزيرة النقل: شركة الجسر العربي تمثل قصة نجاح عربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أكدت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أن شركة الجسر العربي للملاحة تمثل قصة نجاح عربي، وأن المشاريع العربية المشتركة يمكن لها أن تحقق النجاح أسوة بما حققته شركة الجسر العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الجسر العربي للملاحة في القاهرة برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، وبحضور التهتموني، ومندوب عن وزير النقل العراقي، ومدير عام الشركة عدنان العبادلة، للاطلاع على نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها، ونتائجها المالية خلال العام الماضي.

وقالت إن الإدارة الناجحة لمثل هذه المشاريع المشتركة هي حجر الأساس الذي يتم البناء عليه، مؤكدة أهمية الاستمرار بالنهج الحالي للمحافظة على هذا الصرح العربي المميز، الذي يعتبر محركا تنمويا أساسيا لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونويبع، وحلقة وصل فاعلة بين الدول العربية، وبوابة الأردن التجارية على إفريقيا وأوروبا.

وأشادت الوزيرة بدور الشركة في مساندة أهلنا في قطاع غزة المحاصر، من خلال تقديمها جميع التسهيلات ونقل شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية الأردنية، والسفارة الأردنية في القاهرة لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة، ودورها المهم في خدمة المجتمع المحلي.

وأعربت عن تقديرها وشكرها لإدارة الشركة على جهودهم للنهوض بهذا الصرح العربي، مشيرة إلى أن اجتماعات الجمعية العمومية للشركة فرصة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.

بدوره، شدد وزير النقل المصري على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وأهمية الخط العربي للنقل البري والبحري لنقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة- نويبع، ومن ثم براً إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس.

وأكد أن المسار الجديد يحظى بدعم من الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتقديم جميع التسهيلات لهذا المسار ورفع جودة خدماته، وتطوير بيئة العمل، وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه، لتكون "الجسر العربي" جسر يربط بين الأشقاء العرب.

وعرض الاجتماع لخطط عمل الشركة وإجراءاتها لتنفيذ تطلعاتها، لا سيما أنها حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة، رغم الأوضاع التي تشهدها المنطقة وأثرت على حركة النقل البحري في البحر الأحمر، وما صاحب ذلك من زيادة في الكلف التشغيلية.

--(بترا)

ن ش/ن ح/ف ق

10/03/2024 15:51:53