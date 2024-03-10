المستقلة للانتخاب تنظم يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، شارك في فعاليات اليوم التعريفي مدير العمليات، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.
واشتمل اليوم التعريفي على عدد من النشاطات التوعوية حول قانون الأحزاب السياسية، والربط الإلكتروني الخاص بالانتخابات، وتمكين المرأة، والأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية، ومحاكاة لعملية الاقتراع.
كما شارك أعضاء الهيئة التدريسية من كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق بمحاضرات حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة لعملية المشاركة السياسية، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات والتخصصات.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
10/03/2024 15:49:08
MENAFN10032024000117011021ID1107958298
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