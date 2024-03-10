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المستقلة للانتخاب تنظم يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية

3/10/2024 2:39:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية، يوما تعريفيا بإجراءات العملية الانتخابية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، شارك في فعاليات اليوم التعريفي مدير العمليات، ومدير المعهد الانتخابي الأردني في الهيئة، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله للعلوم السياسية والدراسات الدولية، وعميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية.
واشتمل اليوم التعريفي على عدد من النشاطات التوعوية حول قانون الأحزاب السياسية، والربط الإلكتروني الخاص بالانتخابات، وتمكين المرأة، والأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية، ومحاكاة لعملية الاقتراع.
كما شارك أعضاء الهيئة التدريسية من كلية العلوم السياسية وكلية الحقوق بمحاضرات حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتشريعات الناظمة لعملية المشاركة السياسية، وذلك بحضور عدد من طلبة الجامعة ومن مختلف الكليات والتخصصات.
--(بترا)
م ش/ف م/رق
10/03/2024 15:49:08

MENAFN10032024000117011021ID1107958298

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