الشباب تطلق رابط التسجيل في الملتقى الوطني الريادي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأحد، رابط التسجيل في الملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب 2024، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ومنظمة "اليونسيف".

ويأتي الملتقى بعد سلسلة ملتقيات ريادية أقامتها الوزارة، ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب المتمثلة في الشباب والتعليم والتكنولوجيا والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية، وتوجيه الشباب نحو الريادة في الأعمال، وتهيئة البيئة الداعمة للريادة والابتكار.

ويهدف الملتقى الذي يقام هذا العام تحت شعار "الريادة في التغير المناخي"، إلى الاطلاع على التجارب الشبابية الريادية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، والزراعة والبنية التحتية وتحفيز الشباب نحو التوجه للعمل الريادي وتمكين الشباب الناشطين في هذه القطاعات من تقديم مشاريعهم وأفكارهم الريادية، لمواجهة آثار التغير المناخي، ودعم المشاريع الشبابية التي تقدم حلولا وفرصا اقتصادية ريادية في مجال التغير المناخي، إضافة إلى يمنح الشباب فرص التشبيك مع مختلف الجهات الداعمة.

ويستهدف الملتقى الفرق الشبابية الناشطة في العمل المناخي، التي تضم الشباب دون 35 عاما.

وكانت الوزارة قد أطلقت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل للملتقى والذي يستمر حتى 11 نيسان المقبل عبر الرابط التالي:

--(بترا)

س ح/ف م/رق

10/03/2024 15:47:45