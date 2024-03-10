الشباب تطلق رابط التسجيل في الملتقى الوطني الريادي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أطلقت وزارة الشباب، اليوم الأحد، رابط التسجيل في الملتقى الوطني التاسع للرياديين الشباب 2024، والذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، ومنظمة "اليونسيف".
ويأتي الملتقى بعد سلسلة ملتقيات ريادية أقامتها الوزارة، ترجمة لمحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب المتمثلة في الشباب والتعليم والتكنولوجيا والشباب والريادة والتمكين الاقتصادي، الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية، وتوجيه الشباب نحو الريادة في الأعمال، وتهيئة البيئة الداعمة للريادة والابتكار.
ويهدف الملتقى الذي يقام هذا العام تحت شعار "الريادة في التغير المناخي"، إلى الاطلاع على التجارب الشبابية الريادية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، والزراعة والبنية التحتية وتحفيز الشباب نحو التوجه للعمل الريادي وتمكين الشباب الناشطين في هذه القطاعات من تقديم مشاريعهم وأفكارهم الريادية، لمواجهة آثار التغير المناخي، ودعم المشاريع الشبابية التي تقدم حلولا وفرصا اقتصادية ريادية في مجال التغير المناخي، إضافة إلى يمنح الشباب فرص التشبيك مع مختلف الجهات الداعمة.
ويستهدف الملتقى الفرق الشبابية الناشطة في العمل المناخي، التي تضم الشباب دون 35 عاما.
وكانت الوزارة قد أطلقت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رابط التسجيل للملتقى والذي يستمر حتى 11 نيسان المقبل عبر الرابط التالي:
--(بترا)
س ح/ف م/رق
10/03/2024 15:47:45
MENAFN10032024000117011021ID1107958297
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