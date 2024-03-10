الأوقاف: ربع ساعة مدة الانتظار بين الفجر و الإقامة في رمضان

الأوقاف: ربع ساعة مدة الانتظار بين الفجر و الإقامة في رمضان
التاريخ
3/10/2024 2:39:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 فيما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة 10 دقائق.
جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لمديري الأوقاف في المملكة، من باب التخفيف والتيسير على المصلين في شهر رمضان المبارك.
--(بترا)
وهـ/م ف/ف ق
10/03/2024 15:47:31
MENAFN10032024000117011021ID1107958296
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