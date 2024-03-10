الأوقاف: ربع ساعة مدة الانتظار بين الفجر و الإقامة في رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- حددت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، مدة الانتظار بين أذان الفجر وإقامة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك بـ 15 دقيقة بدلا من 30 فيما بقيت مدة الانتظار بين صلاة العشاء والإقامة 10 دقائق.

جاء ذلك في تعميم صادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، لمديري الأوقاف في المملكة، من باب التخفيف والتيسير على المصلين في شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

وهـ/م ف/ف ق

10/03/2024 15:47:31