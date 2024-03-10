حوارية في معان حول الإنجازات التي تحققت للمرأة في عهد الملك

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 10 آذار (بترا)- نظمت جمعية نساء التغيير الخيرية، وبالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية في معان، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالت رئيسة جمعية نساء التغيير سحر النعيمات لـ(بترا)، إنه ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية؛ حرص جلالته على إيلاء قضايا المرأة الاهتمام المطلوب الى جانب حرصه على دعم وتمكين المرأة الأردنية في المجالات كافة، وتعزيز حضورها ومكانتها في المجتمع، ما أسهم بدرجة كبيرة في إحداث نقلة نوعية في حياة المرأة الأردنية وتحسين واقعها، وتوسعة نطاق مشاركتها في الحياة العامة.

وناقشت رئيسة الجمعية خلال الجلسة التي عقدت في مركز الأميرة بسمة للتنمية، بحضور مدير المركز مروان كريشان، وممثلات عن المجتمع المدني، وعضوات اللجنة النسوية؛ العديد من القضايا والمحاور ذات الصلة بتطور المسيرة التشريعية الداعمة للمرأة في عهد جلالة الملك؛ موضحة أن زيادة فاعلية المرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية جاءت نظرا لصدور قانون الكوتا بمراحله التشريعية وتعديلاته والتي أسهمت بشكل كبير في حضور المرأة في المجلس التشريعي ومجالس الحكم المحلي، إلى جانب سلسلة التشريعات الحقوقية والمدنية والقرارات الحكومية الداعمة للمرأة، وجميع ذلك تحقق بفضل الدعم الملكي المتواصل من جلالته.

وتطرقت الجلسة الى أهمية المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك بجميع مراحلها، مبينة أن تعيين المرأة في مواقع صنع القرار في الجهازين التنفيذي والقضائي هو إضافة نوعية لما سبق، وأن هذا الحضور جاء بدعم ملكي رائد وواعد.

كما تناولت الجلسة سبل تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال استثمار قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي صدرت كجزء من منظومة الإصلاح التي دعا لها جلالة الملك، مع التأكيد على أهمية انخراط المرأة في العملية السياسية من خلال المشاركة في العملية الانتخابية القادمة انتخابا أو ترشحا، ما يسهم في دعم وتمكين المرأة سياسيا وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية العامة الرامية الى تحقيق العدالة والإنصاف وتحسين مستوى العيش لدى المواطنين.

واستعرضت رئيسة الجمعية، السياق التاريخي للإصلاح التشريعي المتعلق بحقوق المرأة منذ عهد الإمارة وانتهاء بالعهد الزاهر لجلالة الملك عبدالله الثاني، مبينة أن الأردن يلتزم بالنهوض بقضايا المرأة باعتبارها قضية وطن بالدرجة الأولى، وان دعمها وتمكينها سيحقق المزيد من القوة والازدهار للمجتمعات الأردنية وللوطن بشكل عام.

--(بترا)

ص أ/رق

10/03/2024 15:45:46

