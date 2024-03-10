حوارية في معان حول الإنجازات التي تحققت للمرأة في عهد الملك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 10 آذار (بترا)- نظمت جمعية نساء التغيير الخيرية، وبالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية في معان، اليوم الأحد، جلسة حوارية حول الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقالت رئيسة جمعية نساء التغيير سحر النعيمات لـ(بترا)، إنه ومنذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية؛ حرص جلالته على إيلاء قضايا المرأة الاهتمام المطلوب الى جانب حرصه على دعم وتمكين المرأة الأردنية في المجالات كافة، وتعزيز حضورها ومكانتها في المجتمع، ما أسهم بدرجة كبيرة في إحداث نقلة نوعية في حياة المرأة الأردنية وتحسين واقعها، وتوسعة نطاق مشاركتها في الحياة العامة.
وناقشت رئيسة الجمعية خلال الجلسة التي عقدت في مركز الأميرة بسمة للتنمية، بحضور مدير المركز مروان كريشان، وممثلات عن المجتمع المدني، وعضوات اللجنة النسوية؛ العديد من القضايا والمحاور ذات الصلة بتطور المسيرة التشريعية الداعمة للمرأة في عهد جلالة الملك؛ موضحة أن زيادة فاعلية المرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية جاءت نظرا لصدور قانون الكوتا بمراحله التشريعية وتعديلاته والتي أسهمت بشكل كبير في حضور المرأة في المجلس التشريعي ومجالس الحكم المحلي، إلى جانب سلسلة التشريعات الحقوقية والمدنية والقرارات الحكومية الداعمة للمرأة، وجميع ذلك تحقق بفضل الدعم الملكي المتواصل من جلالته.
وتطرقت الجلسة الى أهمية المسيرة الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك بجميع مراحلها، مبينة أن تعيين المرأة في مواقع صنع القرار في الجهازين التنفيذي والقضائي هو إضافة نوعية لما سبق، وأن هذا الحضور جاء بدعم ملكي رائد وواعد.
كما تناولت الجلسة سبل تعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي من خلال استثمار قانوني الأحزاب والانتخاب، والتي صدرت كجزء من منظومة الإصلاح التي دعا لها جلالة الملك، مع التأكيد على أهمية انخراط المرأة في العملية السياسية من خلال المشاركة في العملية الانتخابية القادمة انتخابا أو ترشحا، ما يسهم في دعم وتمكين المرأة سياسيا وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية العامة الرامية الى تحقيق العدالة والإنصاف وتحسين مستوى العيش لدى المواطنين.
واستعرضت رئيسة الجمعية، السياق التاريخي للإصلاح التشريعي المتعلق بحقوق المرأة منذ عهد الإمارة وانتهاء بالعهد الزاهر لجلالة الملك عبدالله الثاني، مبينة أن الأردن يلتزم بالنهوض بقضايا المرأة باعتبارها قضية وطن بالدرجة الأولى، وان دعمها وتمكينها سيحقق المزيد من القوة والازدهار للمجتمعات الأردنية وللوطن بشكل عام.
--(بترا)
ص أ/رق
10/03/2024 15:45:46
MENAFN10032024000117011021ID1107958295
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