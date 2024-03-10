الأسرة النيابية تستعرض مسيرة المرأة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- استعرضت لجنة المرأة والأُسرة النيابية، خلال اجتماع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واليوبيل الفضي، اليوم الأحد، مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقالت رئيسة اللجنة النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُساعد رئيس مجلس النواب مياد شريم، والنواب: عبير الجبور، وفليحة الخضير، وصفاء المومني، وهادية السرحان، وموظفات الأمانة العامة للمجلس، وعدد من سيدات المُجتمع، إن المرأة الأردنية قامت بدور بارز في الحياة العامة على مدى 25 عامًا.
وأضافت أن المرأة تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك، الذي حرص منذ تسلمه سلطاته الدستورية العمل على تمكينها ودعمها، معربة عن اعتزازها وفخرها بالبرلمانية الأردنية، وبأدائها المُميز على المستويين التشريعي والرقابي، التي تُعد شريكًا في المسيرة الديمقراطية.
وأشادت البدول بالدور الفاعل الذي قامت به المرأة في البرلمان التاسع عشر، بالمُشاركة بإقرار التعديلات الدستورية، خصوصًا تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، حيث جرى إضافة كلمة الأردنيات، فضلًا عن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم.
من جانبهن، أعربت عضوات اللجنة عن الفخر بالإنجازات التي حققنها، في مجلس النواب التاسع عشر.
وأكدن أن المرأة لعبت دورًا حيويًا في المُجتمع، عبر مُشاركتها في مُختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مُثمنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في الميادين كافة.
واستذكرن في يوم المرأة العالمي، نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعًا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن.
--(بترا)
م خ/م ف/ف ق
10/03/2024 15:43:53
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