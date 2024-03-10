الأسرة النيابية تستعرض مسيرة المرأة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- استعرضت لجنة المرأة والأُسرة النيابية، خلال اجتماع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، واليوبيل الفضي، اليوم الأحد، مسيرة المرأة الأردنية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.

وقالت رئيسة اللجنة النائب الدكتورة زينب البدول، بحضور مُساعد رئيس مجلس النواب مياد شريم، والنواب: عبير الجبور، وفليحة الخضير، وصفاء المومني، وهادية السرحان، وموظفات الأمانة العامة للمجلس، وعدد من سيدات المُجتمع، إن المرأة الأردنية قامت بدور بارز في الحياة العامة على مدى 25 عامًا.

وأضافت أن المرأة تحظى بدعم واهتمام جلالة الملك، الذي حرص منذ تسلمه سلطاته الدستورية العمل على تمكينها ودعمها، معربة عن اعتزازها وفخرها بالبرلمانية الأردنية، وبأدائها المُميز على المستويين التشريعي والرقابي، التي تُعد شريكًا في المسيرة الديمقراطية.

وأشادت البدول بالدور الفاعل الذي قامت به المرأة في البرلمان التاسع عشر، بالمُشاركة بإقرار التعديلات الدستورية، خصوصًا تعديل المادة السادسة من الدستور الأردني، حيث جرى إضافة كلمة الأردنيات، فضلًا عن إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال تعزيز تمثيل المرأة في المكتب الدائم.

من جانبهن، أعربت عضوات اللجنة عن الفخر بالإنجازات التي حققنها، في مجلس النواب التاسع عشر.

وأكدن أن المرأة لعبت دورًا حيويًا في المُجتمع، عبر مُشاركتها في مُختلف مناحي الحياة، لا سيما على الصعيد البرلماني، مُثمنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله للمرأة ونشاطاتها في الميادين كافة.

واستذكرن في يوم المرأة العالمي، نضال الفلسطينيات اللواتي يعشن تحت وطأة الاستبداد وقوى الظلام، دفاعًا عن حقوقهن، وعن القيم العادلة الكفيلة بإنصافهن.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

10/03/2024 15:43:53