سياحة الأعيان تزور الجامعة الألمانية الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان المهندس عبد الحكيم الهندي، أهمية توجه الجامعة الألمانية الأردنية لفتح مسار تعليمي يتعلق بالسياحة والتراث والثقافة، كونها ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل وتصدير الثقافة والتاريخ إلى الخارج.

وبين الهندي خلال زيارة اللجنة اليوم الأحد، الجامعة ولقاء رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، أن القطاع السياحي يشهد نموا كبيرا، ويمر بنقلة نوعية تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لكونه يشكل ركيزة من ركائز الاقتصاد الأردني.

وتحدث عن النقلة النوعية التي شهدها القطاع السياحي منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، والتي تتمثل في الزيادة الضخمة لإعداد الفنادق والغرف الفندقية، وتشغيل المكاتب السياحية وزيادة عددها، إضافة إلى العمالة الأردنية المدربة المتميزة، التي أصبحت مطلوبة في السوق الخليجي.

‎من جهته، قال الحلحولي، إن الجامعة تعمل على استحداث برنامج لدرجة البكالوريوس تتعلق بالتراث الثقافي والطبيعي للأردن، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية ومؤسسات من ألمانيا، لتسويق الأردن سياحيا وثقافيا.

وتحدث عن توقيع اتفاقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة من أجل تهيئة الطلبة وتدريبهم ليصبحوا سفراء لبلدهم خلال فترة دراستهم في ألمانيا، وتسويق بلدهم سياحياً وثقافياً.

بدورهم، استمع أعضاء اللجنة إلى آراء الطلبة وملاحظاتهم حول السياحة الداخلية، التي تمثل أهمها في ضرورة تكثيف الجهود لتسويق الأردن داخليا وخارجيا.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

10/03/2024 15:33:04