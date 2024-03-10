3464 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3464 طنا، منها 2604 أطنان خضار، و648 طن فواكه، و210 أطنان ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 300 و500، والبطاطا بين 30 و45، والبندورة بين7 و20، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
10/03/2024 15:30:11
MENAFN10032024000117011021ID1107958291
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