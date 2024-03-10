3464 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3464 طنا، منها 2604 أطنان خضار، و648 طن فواكه، و210 أطنان ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 30 و50 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 300 و500، والبطاطا بين 30 و45، والبندورة بين7 و20، والجزر بين 25 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

10/03/2024 15:30:11