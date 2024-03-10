إقرار مناقلات مالية لمشاريع بقطاعي الأشغال والمياه في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 10 آذار (بترا)أشرف الغزاوي - وافق مجلس محافظة اربد خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، على إجراء مناقلات مالية لعدد من مشاريع قطاع الأشغال الواردة من ألوية المحافظة بقيمة 350 ألف دينار .

كما اقر المجلس، إجراء مناقلات مالية لسداد المطالبات المستحقة للمشاريع السابقة في العطاءات الخاصة بقطاع المياه وشركة مياه اليرموك بقيمة 284 ألف دينار .

وكرم المجلس أعضاء منتخبات في المجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي، إذ ثمن بني هاني دور المرأة في مختلف المواقع، مؤكدا حرص المجلس على تمكينها تطبيقا للرؤى الملكية السامية الداعمة لإشراكها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية وصنع القرار .

-- ( بترا )

أ غ /ع س/ف ق

10/03/2024 15:14:33