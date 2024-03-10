إقرار مناقلات مالية لمشاريع بقطاعي الأشغال والمياه في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 10 آذار (بترا)أشرف الغزاوي - وافق مجلس محافظة اربد خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس خلدون بني هاني، على إجراء مناقلات مالية لعدد من مشاريع قطاع الأشغال الواردة من ألوية المحافظة بقيمة 350 ألف دينار .
كما اقر المجلس، إجراء مناقلات مالية لسداد المطالبات المستحقة للمشاريع السابقة في العطاءات الخاصة بقطاع المياه وشركة مياه اليرموك بقيمة 284 ألف دينار .
وكرم المجلس أعضاء منتخبات في المجلس بمناسبة يوم المرأة العالمي، إذ ثمن بني هاني دور المرأة في مختلف المواقع، مؤكدا حرص المجلس على تمكينها تطبيقا للرؤى الملكية السامية الداعمة لإشراكها وتفعيل دورها في المشاركة السياسية وصنع القرار .
-- ( بترا )
أ غ /ع س/ف ق
10/03/2024 15:14:33
MENAFN10032024000117011021ID1107958290
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