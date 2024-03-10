الفايز: العدوان الإسرائيلي على غزة أبشع جريمة حرب شهدها تاريخ البشرية الحديث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، هو أبشع عدوان يشهده تاريخ البشرية الحديث، إذ كشف زيف ادعاءات المنظرين حول حق الشعوب في الحرية والعدالة والاستقلال والحياة الأمنة المستقرة".

جاء ذلك خلال حديث الفايز أمام سياسيين وأساتذة من جامعة "كمبريدج"، في بريطانيا، بدعوة من مركز الدراسات الجيوسياسية، حول الصراعات الإقليمية والدولية، والصراع العربي الإسرائيلي وأخر تطورات الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الفايز، الذي يُجري زيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، أجرى خلالها عدة مباحثات رسمية، إلى أن بعض الصراعات مضى عليها عقود لم تنته، ودليل ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي مر عليه قرابة ثمانية عقود، وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم والقتل والاعتقال يوميا، وما يؤكد هذه الحقيقة التاريخية هو العدوان الإسرائيلي القائم اليوم على قطاع غزة.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية زاد من الصراعات التي يواجهها عالمنا، وأدى إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار على كافة المستويات الإقليمية والدولية، وبات الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا إلى تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني غير آبه بالنتائج الكارثية التي سيتعرض لها الجميع.

ودعا الفايز، وفقًا لبيان مجلس الأعيان، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان على قطاع غزة وفتح المعابر، لإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.

ونوه إلى أن هذا العدوان ذهب ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء الأطفال، واستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، وتدمير البيوت والبنى التحتية وتجويع الفلسطينيين، في إطار عدوان مُمنهج وهمجي وعنصري.

وأكد الفايز أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص، وقتل الآلاف من الأطفال والنساء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

وأضاف: "لقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 30 ألف شهيد، وعدد المصابين والمفقودين تجاوز الـ100 ألف، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحدها، وأن حرب الإبادة والتطهير العرقي وحرب التجويع ومختلف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، تجري أمام صمت المجتمع الدولي، الذي اكتفى بالتنديد والشجب والاستنكار والمطالبات الخجولة بوقف العدوان الإسرائيلي".

وأوضح الفايز أن الاجرام الإسرائيلي تجاوز على كافة القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، والأمن الإقليمي والدولي.

وتطرق إلى المؤسسات الدولية العاملة في مجال فض النزاعات والصراعات، منها الأمم المتحدة، إذ أكد الفايز أنها فشلت في تحقيق السلام الدولي، فرغم المواثيق الدولية، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال والحياة الأمنة، إلا أن الصراعات زادت واتسعت، وما زال العديد من دول العالم تعاني من ويلاتها، ودليل ذلك أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من أطول احتلال في تاريخ البشرية، بسب عدم قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ قراراتها، التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، على التراب الوطني الفلسطيني.

وبين الفايز أن الصراعات والأزمات الإقليمية والدولية أوجدت تحديا آخر، بات العالم أجمع يعاني من ويلاته، ألا وهو تحدي اللجوء والنزوح في جميع أنحاء العالم، بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف، فاليوم يوجد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، والملايين من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، ومثلهم أيضًا من الدول الأفريقية، خاصة الذين هاجروا بسبب الحروب الأهلية والاضطهاد والفقر.

ونوه إلى أن هذه التحديات ترتب على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية بالعمل الجاد، لمواجهة التحديات من خلال العمل التشاركي المبني على الثقه والعلاقات القائمة على الاحترام والمنافع المشتركة، وعلى نحو يعيد الاعتبار للقيم الإنسانية والأخلاقية، وقيم الحرية والعدالة، بعيدًا عن السيطرة والاستحواذ، وتحقيق المنافع الخاصة على حساب كرامة الشعوب وأمنها، وبما يضمن حقوق الجميع.

كما أكد الفايز أهمية إنهاء الصراعات التي تجتاح العالم، وإتخاذ قرارات حاسمة تجاه الدول المارقة والخارجة على القانون الدولي.

كما أوضح الفايز أن إسرائيل دولة ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وترفض كافة مبادرات السلام، وتمارس سياسة القتل والتدمير والاعتقالات بشكل يومي وممنهج، ولا تخجل من إقرار القوانين العنصرية، التي تحض على كراهية الفلسطينيين خصوصًا والعرب عمومًا.

وقال "إننا ندرك حجم الدعم الغربي والأمريكي لإسرائيل، لكن يجب التفريق ما بين دعم إسرائيل، ودعم سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحربه الشخصية على غزة، فاذا استمر الغرب وأمريكا بدعم حرب نتنياهو على الشعب الفلسطيني ودعم سياساته العنصرية والتوسعية، فأن ذلك سيقود المنطقه إلى مزيد من الصراعات ولن يسلم أحد حينها، لذلك على دول الغرب وأمريكا أن يتوقفوا عن دعم حرب نتنياهو، وأن يفرضوا حل الدولتين على الحكومة الإسرائيلة، باعتباره الحل الوحيد الذي يضمن الامن والاستقرار للجميع".

وحضر الحوار الأعيان، علياء بوران وناصر جوده ومازن دروزه، إضافة إلى السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس.

--(بترا)

م ش/ ع س/رق

10/03/2024 15:13:25