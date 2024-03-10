ورشة حول إعادة بناء معالم التراث الحضاري الفلسطيني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- عقد متحف الأردن واللجنة الوطنية الأردنية للمتاحف، ورشة بعنوان "تدمير المتاحف ومعالم التراث والإرث الحضاري الفلسطيني في غزة، الحماية وإعادة بناء".

وبحسب بيان للمتحف العضو المؤسس لجمعية المتاحف الأردنية، اليوم الأحد، فإن الورشة تأتي انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، وتوجهات الدولة الأردنية في مد يد العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم في وجه الاعتداء الغاشم الذي يتعرضون له، وفي ظل دمار شامل طال الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة، ولم تنجُ منه المستشفيات و دور العبادة والمؤسسات التعليمية، ولا حتى المتاحف أو المعالم الأثرية والتراثية وبعضها مدرج على قائمة التراث العالمي.

وشارك في الندوة المجلس العالمي للمتاحف ممثلا برئاسته فرنسا، والمجلس العربي للمتاحف ممثلا برئاسته المغرب، وخبراء بقطاع المتاحف والتراث من غزة وفلسطين والدول العربية، وخبراء في الحفاظ على التراث، وروسيا عبر تقنية التواصل المرئي وبحضور وجاهي لنخبة من المعنيين بالمحافظة على الآثار وحمايتها وأساتذة قانون دولي وممثلين عن مؤسسات أكاديمية وبحثية وهندسية، وإعلامية ومجتمع مدني.

واشتمل برنامج الورشة على عدة محاور تضمنت أهمية المتاحف في توثيق التراث الحضاري وتعميق الانتماء الوطني، والوضع الحالي للتراث في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضاع متاحف غزة حاليا، والتدريب وبناء القدرات، والإعمار وإعادة البناء.

ودعت رئيسة مجلس المتاحف العالمي الدكتورة إيما ناردي، إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة في غزة والمناطق المنكوبة حسب الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف والمراكز التعليمية في حالات الحرب.

وأشار مدير عام متحف الأردن، نائب رئيسة منظمة المتاحف الأردنية، رئيس جمعية المتاحف الأردنية، المهندس إيهاب عمارين، الى أهمية ودور المتاحف والموروث الحضاري في بناء روح الانتماء للأرض، وهذا ما تحاول سلطات الاحتلال تدميره.

وأكد أهمية هذه الورشة من الجانب الإنساني للانطلاق نحو المحافظة على إرث قطاع غزة الحضاري الذي تعرض لدمار وسرقة وضياع، مشيراً إلى أن توصيات الورشة ستشكل حجر الأساس لعمليات شراكة استراتيجية مع الجهات المهتمة والمانحة لإعادة بناء ما لحق به الدمار من المتاحف.

وأكد الحضور أهمية المحافظة على التراث والموروث الحضاري في فلسطين، وضرورة مد يد العون لإنقاذ متاحف قطاع غزة والحفاظ عليها لتعريف الأجيال الحالية والمقبلة بالتاريخ والفلكلور والتراث الفلسطيني.

وناقشوا إمكانية إعادة إعمار ما تهدم من مبان تاريخية ومواقع أثرية ومنها ما هو مسجل على لائحة التراث العالمي التي كان على سلطات الاحتلال عدم التعرض لها أو تدميرها، وتطرقوا لدور نقابة المهندسين الأردنيين في هذا السياق.

وبحثوا الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة ما نهب من قطع أثرية، وإجبار سلطات الاحتلال على إعادتها ومنع تسربها إلى الأسواق الإسرائيلية والعالمية وهواة جمع القطع الأثرية، إضافة إلى تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية عما لحق بالموروث الحضاري الفلسطيني من تدمير ونهب.

واتفق الحضور على متابعة مخرجات هذه الورشة والعمل على تنفيذ توصياتها، والتواصل مع الجهات المعنية بالشراكة مع الخبراء الأردنيين والدوليين، عند وقف إطلاق النار لانقاذ المتاحف والمجموعات المتحفية التي تعرضت للتدمير والتخريب.

وأعرب المشاركون جميعا عن تقديرهم لهذه المبادرة غير المسبوقة التي قام بها متحف الأردن، وأملهم وتمنياتهم للمتحف بالنجاح في متابعة هذه الجهود.

وتقدم المشاركون من قطاع غزة بالشكر الجزيل للأردن قيادة وشعبا وجيشا على وقوفهم مع الأهل في فلسطين منذ بداية هذه العدوان.

وقال المتحف في بيانه، إنه سيعمل على متابعة توصيات هذه الورشة لترجمتها إلى برامج عمل تنفيذية ستعرض على المشاركين في جلسة تشاورية ستعقد قريبا، مشيدا بجهود الحضور المتميز في إنجاح أعمال هذه الورشة.

يشار إلى أن متحف الأردن عضو مؤسس لجمعية المتاحف الأردنية، واللجنة الوطنية الأردنية للمتاحف عضو في مجلس المتاحف العالمي.

(بترا)

ح خ/ن خ/ف ق

10/03/2024 15:10:36