ألق الثقافي يطلق مبادرة الرمثا تقرأ

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 10 آذار (بترا)- أطلق ملتقى ألق الثقافي اليوم الأحد مبادرة "الرمثا تقرأ"، بالتعاون مع مديرية ثقافة اربد وبلدية الرمثا في مكتبة حديقة فواز باشا، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي إن المبادرة تأتي ضمن خطة نشاطات الملتقى الثقافية، بهدف تسهيل وصول الكتاب للمهتمين بالقراءة، وإثراء المكتبات المنزلية، مشيرة إلى أن المبادرة تتيح التعرف على كتابات الكتاب الأردنيين من رواية وشعر وأبحاث أدبية واجتماعية متنوعة.

وتم خلال المبادرة التعريف بجهود وزارة الثقافة لدعم المبدعين بنشر نتاجهم وتعزيز دورهم في تثقيف المجتمع.

--(بترا )

ب.و / ع س/اح

10/03/2024 14:48:13