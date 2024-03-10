مالية النواب تنهي مناقشات تقرير ديوان المحاسبة
التاريخ
3/10/2024 2:39:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- أنهت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع اليوم الأحد، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للسنوات (2018-2021)، الذي سيعرض على مجلس النواب.
وعرض السليحات بحضور أعضاء اللجنة سليمان أبو يحيى، عمر النبر، محمد العكور، لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.
وأشار إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
10/03/2024 14:40:44
MENAFN10032024000117011021ID1107958286
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