Sunday, 10 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالية النواب تنهي مناقشات تقرير ديوان المحاسبة

3/10/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أنهت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع اليوم الأحد، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للسنوات (2018-2021)، الذي سيعرض على مجلس النواب.
وعرض السليحات بحضور أعضاء اللجنة سليمان أبو يحيى، عمر النبر، محمد العكور، لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.
وأشار إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.
--(بترا)
ع س/م ف/ف ق
10/03/2024 14:40:44

MENAFN10032024000117011021ID1107958286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث