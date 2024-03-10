مالية النواب تنهي مناقشات تقرير ديوان المحاسبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- أنهت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، خلال اجتماع اليوم الأحد، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للسنوات (2018-2021)، الذي سيعرض على مجلس النواب.

وعرض السليحات بحضور أعضاء اللجنة سليمان أبو يحيى، عمر النبر، محمد العكور، لتصنيفات التقرير وتفاصيل الملاحظات والاستيضاحات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة.

وأشار إلى جهود اللجنة في رصد ومتابعة جميع الاستيضاحات الواردة في تقارير الديوان، والعمل على إغلاق جزء كبير منها.

--(بترا)

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10/03/2024 14:40:44