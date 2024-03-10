بحث توسيع نطاق حلول الطاقة الحرارية الأرضية للتدفئة والتبريد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان10 آذار (بترا)- نظمت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، ورشة عمل حول توسيع نطاق استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية للتدفئة والتبريد في الأردن، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، وبالشراكة مع الحكومة الهولندية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، خلال افتتاح الورشة، إن الأردن حقق نجاحا كبيرا في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، ويسعى إلى تنويع هذه المصادر بالنظر إلى الطاقة الحرارية الجوفية لمساعدتنا في تحقيق هدفنا في مؤشر كثافة استخدام الطاقة المرتفع بالأساس، مشيرا إلى أن فاتورة الطاقة مرتفعة، لذا فإن التفكير في هذا النوع من الطاقة يعد أمرا مجديا.

ولفت إلى أن الطاقة الحرارية الأرضية لأغراض التدفئة والتبريد مستخدمة تجاريا في بلدان عديدة، ولكنها ما تزال غير مستغلة في الأردن، ما يستدعي النظر في أنظمة الطاقة الحرارية الأرضية السطحية كتقنية مجربة لتلبية الطلب على التدفئة والتبريد لمختلف أنواع المرافق، ما يسهم في تسريع تحول الأردن إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز أمن الطاقة، والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالعمل المناخي والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقليل الانبعاثات.

وعبر الخرابشة عن شكره لمؤسسة التمويل الدولية على مبادرتها في تشجيع استخدام الطاقة الحرارية الأرضية، ودعم العمل الجماعي لتعزيز الحوار حول الفرص والتحديات المحتملة لذلك، ومساعدتها الدول في الإيفاء بالتزاماتها وتخفيض درجة حرارة الأرض.

من جهته، قال المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان/ خواجا أفتاب أحمد، إن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية يعد حلا فعالا ومستداما للطاقة في التدفئة والتبريد في الأردن، ولإمكانياتها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإزالة الكربون، وباعتبارها تقنية مجربة ومستخدمة في المنازل الفردية أو الأحياء ومناطق بأكملها.

ولفت إلى أن نصف إجمالي استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم تذهب لتوفير التدفئة والتبريد للمباني، ويجري توليدها من الوقود الأحفوري، ولتحقيق هدف إزالة الكربون، يجب زيادة تقنيات التدفئة والتبريد النظيفة من 20 إلى 50بالمئة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المبادرة مهمة للأردن لما يواجهه من مخاطر في تغير المناخ، إضافة إلى أنه واحد من أكثر بلدان العالم معاناة من الشح المائي، ورغم ذلك برز الأردن كقائد إقليمي في العمل المناخي، وقطع خطوات كبيرة في سياساته وتشريعاته والتزاماته المناخية.

وأشار إلى أن ثلث الكهرباء في الأردن يأتي من مصادر متجددة، مع خطط وتطلعات الدولة لزيادتها بحلول عام 2030، لافتا إلى ريادة الأردن في مجال التنمية المستدامة،الأمر الذي تشهده مؤسسة التمويل الدولية، بشكل مباشر مراراً وتكراراً.

وقدم المشاركون في الورشة لمحة حول تقنيات تكنولوجيا الطاقة الحرارية الأرضية ومخاطر استخدامها، والخطط والسياسات الفاعلة في الاستخدام وأدوات التمويل وعرض تجربة الاتحاد الأوروبي/ألمانيا وسويسرا، وتجربة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا من الأردن.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية أطلقت مبادرة توسيع نطاق الطاقة الحرارية الأرضية السطحية لأغراض التدفئة والتبريد في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وباكستأن، بهدف بدء الحوار مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والتوصل لفهم أفضل لفرص السوق والعوائق التي تحول دون توسيع استخدام الطاقة الحرارية الأرضية السطحية في كل بلد.

--(بترا)

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10/03/2024 14:39:19