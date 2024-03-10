ضبط 12 طنا من الألبان المغشوشة وأغلاق المصنع القائم على الإنتاج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)-ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتشارك مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 12 طنا من الألبان المغشوشة وإغلاق المصنع القائم على الإنتاج ومستودع غير مرخص تابع له، أمس السبت.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي للمؤسسة اليوم الأحد، إن الكمين المحكم نتج عنه ضبط مركبتين محملتين بكمية قدّرت بنحو 2.5 طن من الألبان والأجبان المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وتتبع المصدر القائم على إنتاجها وهو عبارة عن مصنع ألبان وحجز كامل كمية الألبان المغشوشة التي ضبطت داخله والتي قدرت بنحو 9.5 أطنان قبل توزيعها للأسواق بالإضافة إلى إغلاق مستودع غير مرخص تابع للمصنع ضبطت لديه كمية قدرت بنحو 17 طنا من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وأوضح أن المركبتين المحملتين بكمية من الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري ضبطتا في موقعين منفصلين في العاصمة عمان بناء على معلومات وردت بخصوص مركبات محملة بألبان مغشوشة بأنواعها في منطقة العاصمة، وتم حجز كامل الكمية لغايات الإتلاف كونها غير صالحة وتحمل بطاقات بيان بأسماء وهمية غير موجودة على أرض الواقع ومحملة في وسائط نقل غير حاصلة على التراخيص اللازمة لتجارة المواد الغذائية ونقلها.

وأضاف، أن الجهود المشتركة المكثفة ضمن عمليات مراقبة وتتبع بدأت منذ ساعات فجر أمس وعمليات التحري عن المصدر المنتِج للمنتجات المضبوطة نجحت في تحديد موقعه وهو عبارة عن مصنع ومداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل كمية الألبان والأجبان المغشوشة لغايات الإتلاف، بعد ما تبين أنها تحمل بطاقات بيان وهمية وغير موجودة على أرض الواقع وتصنع باستخدام الحليب المجفف والدهون النباتية غير المسموحة فضلا عن ضبط بطاقات بيان مزورة تعود لمصانع غير موجودة وآلات طباعة ورولات ملصقات لتزوير بطاقات البيان داخل مركبة صاحب المصنع.

ولفت مهديات إلى أن عمليات التتبع التي استمرّت حتى ساعات متأخرة من مساء أمس كشفت عن مستودع غير مرخص تابع للمصنع المذكور تمت مداهمته وإغلاقه بالشمع الأحمر وحجز كامل الكمية المضبوطة لديه من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، شملت حليبا مجففا وكازينات الصوديوم لغايات الغش قدرت بـ 17 طنا.

وشدد البيان على أن المؤسسة اتخذت الإجراءات اللازمة أصوليًّا بحق القائمين على المنشأة، وأنها وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتخصصة بالمرصاد لأي حالات تلاعب بغذاء المواطن وسلامته أوعدم التزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.

--(بترا)

ع د/ف ق

10/03/2024 14:34:51