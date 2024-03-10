محافظ اربد يبحث استعداد الدوائر التنفيذية لاستقبال شهر رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 10 آذار(بترا)-اطلع محافظ اربد الدكتور رضوان العتوم اليوم الأحد، على إجراءات الدوائر التنفيذية في المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

ودعا العتوم خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا للدوائر التنفيذية في المحافظة إلى تكثيف جهودها لاستقبال الشهر الفضيل وتوفير أجواء رمضانية مميزة ومثالية للمواطنين.

وأوعز إلى لجان الصحة والسلامة العامة ومراقبي الأسواق في البلديات ودوائر الصحة والغذاء والدواء والصناعة والتجارة والبيئة والمواصفات والمقاييس تكثيف مراقبة الأسعار والمتابعة الصحية ومنع الاحتكار وتوفير السلع والمواد التموينية، واتخاذ إجراءات مرورية لمنع الاختناقات عبر منع الوقوف المزدوج والإغلاقات الجزئية في الطرق التي تشهد ازدحامات خاصة في أوقات الذروة.

ولفت العتوم إلى ضرورة تنظيم عمل الأسواق والبسطات والباعة المتجولين لمنع انتشارهم في الساحات والطرق العامة والتقيد بالمواقع المخصصة لهم أثناء عملية البيع، ومتابعة التقيد بتنفيذ الشروط الصحية في الخيم المخصصة لإقامة السهرات الرمضانية والحفلات لساعات متأخرة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآداب العامة.

وطلب تشكيل لجان عمل على مدار الساعة؛ صباحية ومسائية لمتابعة الأمور المتعلقة بتوفير شروط الصحة والسلامة العامة للمواطنين، ومتابعة توفر المواد التموينية وتزويد المواطنين باحتياجاتهم اللازمة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية أي من المواد الغذائية وغيرها من المواد التموينية، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق كل من يثبت مخالفته للشروط الصحية.

--(بترا)

س ع/ ع س/ ف ج

10/03/2024 14:22:50