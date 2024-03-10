انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات إلى 7.3 %

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- انخفض معدل الأمية بين الأردنيات (15 عاما فأكثر) إلى 7.3 بالمئة عام 2022، مقارنة مع 9.5 بالمئة عام 2015، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي مستندة على نتائج بيانات مسح قوة العمل، إن ارتفاع نسبة المتعلمات وصلت إلى 92.7 بالمئة عام 2022، مقابل 90.5 بالمئة عام 2015، مشيرة الى أن التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام 2022/2021، أظهر أن نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الأساسي، بلغت 94.8 بالمئة، مقابل 94.1 بالمئة للطلاب، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الثانوي 83.1 بالمئة مقابل 71.7 بالمئة للطلاب.
وبلغت نسبة المديرات في مرحلة التعليم الأساسي 75 بالمئة مقابل 25 بالمئة للمديرين، في حين أن 61.3 بالمئة من مديري التعليم الثانوي من الإناث مقابل 38.7 بالمئة من الذكور، وفي مرحلة التعليم الأساسي بلغت نسبة المدرسات 70.1 مقابل 29.9 للذكور وفي مرحلة التعليم الثانوي بلغت نسبة المدرسات 55.1 بالمئة، مقابل 44.9 بالمئة للمدرسين.
وتشكل النساء 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقابل 52.9 بالمئة ذكور، أي مقابل كل 100 أنثى في الأردن هناك 112.5 ذكراً، وبلغت نسبة الإناث المنتجات في الفئة العمرية المنتجة (15-64) سنة 60.6 بالمئة من اجمالي الإناث، وأظهرت نتائج مسح قوة العمل ارتفاع نسبة الأردنيات اللواتي يرأسن أسرهن إلى 20.6 بالمئة عام 2022، مقابل 15.5 بالمئة عام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9 بالمئة.
وفقا للدائرة، حققت الأردنيات تقدماً كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات العليا عام 2021/2022، حيث بلغت نسبة الخريجات بدرجة البكالوريوس 60.9 بالمئة، مقابل 39.1 بالمئة للذكور، وبلغت نسبة الخريجات بدرجة الدبلوم العالي 62.0 بالمئة مقابل 38.0 بالمئة للذكور، ونسبة الخريجات بدرجة الماجستير 59.6 بالمئة مقابل 40.4 بالمئة للذكور ، وكذلوبلغت نسبة الحاصلات على درجة الدكتوراة 56.3 بالمئة مقابل 43.7 بالمئة للذكور.
كما أظهرت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيات ( 15 سنه فأكثر) الى 15.1 بالمئة مقارنةً بـ 14 بالمئة في الربع الرابع عام 2022، كما أظهرت أن معظم المشتغلات هن مستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 95.9 بالمئة، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال 4 بالمئة.
وانخفض معدل البطالة للأردنيات (15 سنه فأكثر) في الربع الرابع للعامين 2022 و2023 الى 31.7 بالمئة و 29.8 بالمئة على التوالي وبنسبة انخفاض حوالي 6 بالمئة، مقابل انخفاض معدل البطالة للذكور من 20.6 بالمئة الى 18.9 بالمئة وبنسبة انخفاض 8 بالمئة للفترة ذاتها.
وتشير نتائج مسح فرص العمل المستحدثة إلى تضاعف صافي عدد فرص المستحدثة للإناث بين العامين (2015 و2022) حيث ارتفع عدد الفرص المستحدثة من 12798 إلى 20550 على التوالي، وشكلت فرص المستحدثة للإناث 23 بالمئة من اجمالي فرص العمل المستحدثة عام 2022، أي أن فرصة عمل واحدة من كل أربع فرص استفادت منها الإناث خلال عام 2022، وارتفعت نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي من 27.3 بالمئة، في عام 2015 إلى 29.1 بالمئة في عام 2022.
وأظهرت مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة تحسناً ملحوظا خلال الفترة الزمنية (2022-2015)، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الإناث للأراضي من 15.8 بالمئة، عام 2015 إلى 19 بالمئة عام 2022 وبنسبة ارتفاع 20.3 بالمئة، كما ارتفعت نسبة الملكية المشتركة للأراضي من 32.9 بالمئة إلى 37.5 بالمئة لنفس الفترة، في حين ارتفعت نسبة المالكات للشقق من 23 بالمئة إلى 25.6 بالمئة وبنسبة ارتفاع 11 بالمئة، وارتفعت نسبة الملكية المشتركة للشقق من 16 بالمئة إلى20.3 بالمئة للفترة ذاتها وبنسبة ارتفاع بلغت 26.9 بالمئة.
وفي مساهمة الإناث في الأسواق المالية لعام 2022، بلغت نسبة مالكات الأوراق الماليه (أسهم) 42.6 بالمئة، مقابل 57.4 للذكور بالمئة، ونسبة الودائع التي تمتلكها الإناث 36.3 بالمئة مقابل 63.7 بالمئة للذكور، ومن الجدير بالذكر انخفاض نسبة اقتراض الإناث للقروض الميكروية من 77.7 بالمئة في عام 2015 إلى 72.7 بالمئة في عام 2022، وبنسبة انخفاض مقدارها 6.4 بالمئة.
وبحسب الدائرة، عند تتبع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار خلال عامي 2015-2022، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القاضيات من 18.9 بالمئة في عام 2015 إلى 28.7 بالمئة في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 52 بالمئة، كما ارتفعت نسبة المحاميات من 23.7 بالمئة إلى 30 بالمئة، وارتفعت نسبة مشاركتهن في الأحزاب السياسية من 35.5 بالمئة، إلى 42.1 بالمئة للفترة ذاتها.
وفي عام 2022، بلغت نسبة مشاركة الإناث في مجلسي الأعيان والنواب (13.8 بالمئة، 13.1 بالمئة، على التوالي، وشكلت السفيرات ما نسبته 13.4 بالمئة، من إجمالي السفراء، وفي السلك الوزاري بلغت النسبة 18.9 بالمئة، وفي السلك الدبلوماسي 23.2 بالمئة.
--(بترا)
و ر/ اح
10/03/2024 14:21:26
MENAFN10032024000117011021ID1107958282
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