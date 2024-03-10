انخفاض معدل الأمية بين الأردنيات إلى 7.3 %

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- انخفض معدل الأمية بين الأردنيات (15 عاما فأكثر) إلى 7.3 بالمئة عام 2022، مقارنة مع 9.5 بالمئة عام 2015، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد بمناسبة يوم المرأة العالمي مستندة على نتائج بيانات مسح قوة العمل، إن ارتفاع نسبة المتعلمات وصلت إلى 92.7 بالمئة عام 2022، مقابل 90.5 بالمئة عام 2015، مشيرة الى أن التقرير الإحصائي السنوي لوزارة التربية والتعليم لعام 2022/2021، أظهر أن نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الأساسي، بلغت 94.8 بالمئة، مقابل 94.1 بالمئة للطلاب، وبلغت نسبة الالتحاق الصافي للطالبات في مرحلة التعليم الثانوي 83.1 بالمئة مقابل 71.7 بالمئة للطلاب.

وبلغت نسبة المديرات في مرحلة التعليم الأساسي 75 بالمئة مقابل 25 بالمئة للمديرين، في حين أن 61.3 بالمئة من مديري التعليم الثانوي من الإناث مقابل 38.7 بالمئة من الذكور، وفي مرحلة التعليم الأساسي بلغت نسبة المدرسات 70.1 مقابل 29.9 للذكور وفي مرحلة التعليم الثانوي بلغت نسبة المدرسات 55.1 بالمئة، مقابل 44.9 بالمئة للمدرسين.

وتشكل النساء 47.1 بالمئة من إجمالي السكان مقابل 52.9 بالمئة ذكور، أي مقابل كل 100 أنثى في الأردن هناك 112.5 ذكراً، وبلغت نسبة الإناث المنتجات في الفئة العمرية المنتجة (15-64) سنة 60.6 بالمئة من اجمالي الإناث، وأظهرت نتائج مسح قوة العمل ارتفاع نسبة الأردنيات اللواتي يرأسن أسرهن إلى 20.6 بالمئة عام 2022، مقابل 15.5 بالمئة عام 2015، وبنسبة ارتفاع بلغت 32.9 بالمئة.

وفقا للدائرة، حققت الأردنيات تقدماً كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات العليا عام 2021/2022، حيث بلغت نسبة الخريجات بدرجة البكالوريوس 60.9 بالمئة، مقابل 39.1 بالمئة للذكور، وبلغت نسبة الخريجات بدرجة الدبلوم العالي 62.0 بالمئة مقابل 38.0 بالمئة للذكور، ونسبة الخريجات بدرجة الماجستير 59.6 بالمئة مقابل 40.4 بالمئة للذكور ، وكذلوبلغت نسبة الحاصلات على درجة الدكتوراة 56.3 بالمئة مقابل 43.7 بالمئة للذكور.

كما أظهرت النتائج ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيات ( 15 سنه فأكثر) الى 15.1 بالمئة مقارنةً بـ 14 بالمئة في الربع الرابع عام 2022، كما أظهرت أن معظم المشتغلات هن مستخدمات بأجر وبنسبة بلغت 95.9 بالمئة، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال 4 بالمئة.

وانخفض معدل البطالة للأردنيات (15 سنه فأكثر) في الربع الرابع للعامين 2022 و2023 الى 31.7 بالمئة و 29.8 بالمئة على التوالي وبنسبة انخفاض حوالي 6 بالمئة، مقابل انخفاض معدل البطالة للذكور من 20.6 بالمئة الى 18.9 بالمئة وبنسبة انخفاض 8 بالمئة للفترة ذاتها.

وتشير نتائج مسح فرص العمل المستحدثة إلى تضاعف صافي عدد فرص المستحدثة للإناث بين العامين (2015 و2022) حيث ارتفع عدد الفرص المستحدثة من 12798 إلى 20550 على التوالي، وشكلت فرص المستحدثة للإناث 23 بالمئة من اجمالي فرص العمل المستحدثة عام 2022، أي أن فرصة عمل واحدة من كل أربع فرص استفادت منها الإناث خلال عام 2022، وارتفعت نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي من 27.3 بالمئة، في عام 2015 إلى 29.1 بالمئة في عام 2022.

وأظهرت مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة تحسناً ملحوظا خلال الفترة الزمنية (2022-2015)، حيث ارتفعت نسبة امتلاك الإناث للأراضي من 15.8 بالمئة، عام 2015 إلى 19 بالمئة عام 2022 وبنسبة ارتفاع 20.3 بالمئة، كما ارتفعت نسبة الملكية المشتركة للأراضي من 32.9 بالمئة إلى 37.5 بالمئة لنفس الفترة، في حين ارتفعت نسبة المالكات للشقق من 23 بالمئة إلى 25.6 بالمئة وبنسبة ارتفاع 11 بالمئة، وارتفعت نسبة الملكية المشتركة للشقق من 16 بالمئة إلى20.3 بالمئة للفترة ذاتها وبنسبة ارتفاع بلغت 26.9 بالمئة.

وفي مساهمة الإناث في الأسواق المالية لعام 2022، بلغت نسبة مالكات الأوراق الماليه (أسهم) 42.6 بالمئة، مقابل 57.4 للذكور بالمئة، ونسبة الودائع التي تمتلكها الإناث 36.3 بالمئة مقابل 63.7 بالمئة للذكور، ومن الجدير بالذكر انخفاض نسبة اقتراض الإناث للقروض الميكروية من 77.7 بالمئة في عام 2015 إلى 72.7 بالمئة في عام 2022، وبنسبة انخفاض مقدارها 6.4 بالمئة.

وبحسب الدائرة، عند تتبع مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار خلال عامي 2015-2022، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القاضيات من 18.9 بالمئة في عام 2015 إلى 28.7 بالمئة في عام 2022 وبنسبة ارتفاع بلغت 52 بالمئة، كما ارتفعت نسبة المحاميات من 23.7 بالمئة إلى 30 بالمئة، وارتفعت نسبة مشاركتهن في الأحزاب السياسية من 35.5 بالمئة، إلى 42.1 بالمئة للفترة ذاتها.

وفي عام 2022، بلغت نسبة مشاركة الإناث في مجلسي الأعيان والنواب (13.8 بالمئة، 13.1 بالمئة، على التوالي، وشكلت السفيرات ما نسبته 13.4 بالمئة، من إجمالي السفراء، وفي السلك الوزاري بلغت النسبة 18.9 بالمئة، وفي السلك الدبلوماسي 23.2 بالمئة.

--(بترا)

و ر/ اح

10/03/2024 14:21:26