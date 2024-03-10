اتفاقيات لمعالجة المرضى الجزائريين في عدد من المستشفيات الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)-وقع وفد المستشفيات الأردنية الذي ترأسته وزارة الصحة إلى العاصمة الجزائرية أمس اتفاقيات لمعالجة المرضى الجزائريين الخاضعين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر، في عدد من المستشفيات الأردنية.
وضم الوفد الذي ترأسه أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول كلا من؛ مركز الحسين للسرطان، ومستشفى العبدلي، والمستشفى التخصصي، ومستشفى الخالدي، ومستشفى الأردن.
وجرت مراسم توقيع هذه الاتفاقيات بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش ومدير عام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال في الجزائر نذير قوادرية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات كثمرة لمخرجات الزيارة الملكية للجزائر في شهر كانون الأول عام 2022 وما تبعها من زيارات متبادلة ولقاءات على المستويات كافة والتي من ضمنها اجتماعات اللجنة الأردنية الجزائرية المشتركة التي عقدت في تموز الماضي بعمّان والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجالات عدة بين البلدين من ضمنها التوافق على عدد من المستشفيات الأردنية لاستقبال المرضى الجزائريين للعلاج فيها والتعاون في المجالات الصحية الأخرى.
ويتبوأ القطاع الصحي الأردني مكانة مرموقة بين القطاعات الصحية العالمية، والناتج عن مرتبته المتقدمة في الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من إجمالي ناتجه المحلي، في سبيل رفع مستوى المرافق الصحية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتطوير مهارات الكوادر الصحية.
وأدت هذه المكانة إلى اختيار الأردن من قبل منظمة السياحة العالمية مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته المنظمة في شهر حزيران الماضي في البحر الميت.
--(بترا)
ع د/ف ق
10/03/2024 14:16:53
MENAFN10032024000117011021ID1107958279
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