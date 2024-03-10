وزير التربية يدعو لتفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية في الجامعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- دعا وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة إلى تفعيل نظام الأنشطة الحزبية والطلابية الساعي إلى مأسستها وتطويرها في الجامعات، بما يكفل إيجاد مساحات من الحرية للطلاب لممارسة النشاط الحزبي، على أن لا تعيق هذه الأنشطة مسيرة العملية التعليمية، وضمان حيادية الجامعات كمؤسسات حاضنة للنشاط الطلابي وليست طرفاً فيه.

وقال محافظة، خلال ورشة عمل عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية في البحر الميت، إنّ المرحلة المقبلة مهمة في إزالة الشكوك لدى الطلاب تجاه العمل الحزبي، وتعزيز المسار الجديد الذي جرى تدشينه مع لجنة تحديث المنظومة السياسية، لإدماج جيل الشباب في الحياة العامة، وإيجاد مساحات آمنة لهم في العمل والنشاط الحزبي.

وبحسب بيان للمعهد اليوم الأحد، أشار محافظة في تعقيبه على نقاشات دارت بين عمداء شؤون الطلبة، في الجامعات الحكومية والمسؤولين عن الأنشطة الحزبية، إلى أنّه ليس المطلوب من الجامعات أن تقوم بدور الأحزاب باستقطاب الطلاب للعمل الحزبي، وإنما توفير بيئة حاضنة ومساحات آمنة تعمل على تغيير الصورة الذهنية والمخاوف لدى الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي.

من جهتهم، عرض عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية، ومسؤولو الأنشطة الحزبية، لأبرز نشاطات الجامعات خلال الفترة الماضية، عقب إقرار نظام الأنشطة الحزبية، مشيرين إلى أنّ أغلب الجامعات الحكومية أسست شُعبا ووحدات خاصة بالأنشطة الحزبية، وعدلت تعليماتها بما يتوافق مع مرحلة جديدة تسمح بالنشاط الحزبي.

وناقش العمداء بعض التحديات ومنها استمرار الخوف والقلق لدى نسبة كبيرة من الطلاب من ممارسة النشاط الحزبي، والتحفظ لدى البيئة الأسرية لنسبة كبيرة من الطلاب من انخراط أبنائهم في العمل الحزبي، ومدى قدرة الأحزاب على إقناع الطلاب وتدشين الحوار معهم في جدوى العمل الحزبي ونجاعته.

وقدم أستاذ القانون في جامعة فيلادلفيا، والخبير في الإطار القانوني للعمل الحزبي في الجامعات أنيس منصور، شرحاً معمقاً لنظام الأنشطة الحزبية وانعكاساته الواقعية، مبيناً أنّ الهدف من النظام تطبيع العلاقة بين الجامعات والنشاط الحزبي بالتدريج، بما يكفل التوازن بين الحريات السياسية وحماية الدور التعليمي والأكاديمي للجامعات.

وأشار إلى أنّ نظام الأنشطة الحزبية متمم ضروري لقانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي وضع نصوصاً واضحة بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات وعدم جواز حظره، ومحاسبة من يقوم بذلك.

من جهته، أشار منسق مشروع سياسوميتر أحمد القضاة، إلى أنّ هذه الورشة تأتي ضمن المشروع الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبدالله الثاني، ويهدف إلى تطوير مهارات وقدرات ما يقارب 250 طالباً في الجامعات الحكومية في مجال العمل الحزبي والسياسي، ليكونوا نواة للتأثير على الطلاب الآخرين وتذليل الحواجز والعوائق التي تحول دون الطلاب والانخراط في الشأن العام والسياسي.

وقالت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان، إن الورشة تأتي للنقاش وتبادل الآراء في كيفية التحضير للانتخابات الطلابية الوشيكة، ومراجعة وتقييم ما جرى إنجازه، وبحث التحديات التي تواجه تطوير وتعزيز المساحات المتعلقة بالأنشطة الحزبية في الجامعات.

--(بترا)

رخ/م ف/ف ق

10/03/2024 14:05:19