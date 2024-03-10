البرلمانية الأردنية الجورجية تلتقي السفير دزولياشيفلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- قالت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الجورجية، الدكتورة فايزة عضيبات، إن العلاقات الأردنية الجورجية وثيقة ومتميزة أرست قواعدها قيادتا البلدين الصديقين.
وأضافت، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة، أرتشيل دزولياشيفلي، أن هناك تشابها في مواقف ورؤى البلدين تجاه ما يجري في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بسرعة وبشكل متواصل.
وعرضت عضيبات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، ومشاركة جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى في عمليات الإنزال الجوي للتخفيف من معاناة الغزيين.
ودعت إلى تعزيز التبادل التجاري والتعليمي والثقافي والسياحي بين البلدين الصديقين، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الأردنيين للدراسة في جورجيا.
من جهتهم، دعا النواب هايل عياش، إسلام الطباشات، فليحة الخضير، آمال الشقران، صباح الدردور، إلى تعزيز قدوم الجورجيين للأردن لزيارة مواقع الحج المسيحي والمغطس والأماكن الأثرية والتاريخية الأخرى.
وشددوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية، ووقف المجاعة التي يتعرض لها أهل غزة، مشيدين بدعم جورجيا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
بدوره، أكد السفير دزولياسيفلي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى توافق الرؤى حول ما يجري من عدوان على غزة، داعيا إلى وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى سكانها، وتطبيق القانون الإنساني.
وبين أن هناك توجها لأن يكون هناك خط طيران مباشر بين الأردن وجورجيا في الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري دراسة ملاحظات وطلبات الجمعية المتعلقة بزيادة أعداد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الأردنيين في جورجيا.
--(بترا)
م خ/م ف/ ف ج
10/03/2024 13:51:11
MENAFN10032024000117011021ID1107958276
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