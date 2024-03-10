البرلمانية الأردنية الجورجية تلتقي السفير دزولياشيفلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- قالت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الجورجية، الدكتورة فايزة عضيبات، إن العلاقات الأردنية الجورجية وثيقة ومتميزة أرست قواعدها قيادتا البلدين الصديقين.

وأضافت، خلال لقاء الجمعية اليوم الأحد، سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة، أرتشيل دزولياشيفلي، أن هناك تشابها في مواقف ورؤى البلدين تجاه ما يجري في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بسرعة وبشكل متواصل.

وعرضت عضيبات جهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الغاشم على غزة، ومشاركة جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى في عمليات الإنزال الجوي للتخفيف من معاناة الغزيين.

ودعت إلى تعزيز التبادل التجاري والتعليمي والثقافي والسياحي بين البلدين الصديقين، وزيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الأردنيين للدراسة في جورجيا.

من جهتهم، دعا النواب هايل عياش، إسلام الطباشات، فليحة الخضير، آمال الشقران، صباح الدردور، إلى تعزيز قدوم الجورجيين للأردن لزيارة مواقع الحج المسيحي والمغطس والأماكن الأثرية والتاريخية الأخرى.

وشددوا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدخال المساعدات الغذائية والدوائية، ووقف المجاعة التي يتعرض لها أهل غزة، مشيدين بدعم جورجيا للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

بدوره، أكد السفير دزولياسيفلي عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مشيرا إلى توافق الرؤى حول ما يجري من عدوان على غزة، داعيا إلى وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى سكانها، وتطبيق القانون الإنساني.

وبين أن هناك توجها لأن يكون هناك خط طيران مباشر بين الأردن وجورجيا في الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه سيجري دراسة ملاحظات وطلبات الجمعية المتعلقة بزيادة أعداد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الأردنيين في جورجيا.

--(بترا)

م خ/م ف/ ف ج

10/03/2024 13:51:11