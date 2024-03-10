تخريج 156 مستفيدة من برنامج رقمنة المشاريع لرائدات الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- احتفلت منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، وممثلي جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، بتخريج 156 مستفيدة من الأردنيات والسوريات من برنامج رقمنة المشاريع لرائدات الأعمال، برعاية أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

ويأتي البرنامج المدعوم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ضمن مشروع "إضفاء الطابع الرسمي للوصول إلى سوق العمل القانوني للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن"، ولزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن من خلال دعم ريادة النساء الأردنيات والسوريات.

وجاء تنفيذ المشروع على عدة مراحل، جرى فيها تطوير أدلة رقمنة المشاريع لتأسيس مشاريع أعمال ريادية للسيدات بشكل خاص، والذي اعتمد وطور من خلال منظمة العمل وتكييفه للبيئة الأردنية، إلى جانب تدريب نحو 422 سيدة على ريادة الأعمال.

وقال منسق برامج دعم الاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية قيس القطامين، إن هذه المبادرة تتعلق بتمكين النساء والشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتغلب على التحديات في مشهد اقتصادي سريع ومتغير، مؤكدا أن ريادة الأعمال الرقمية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي للأفضل.

وأشار مدير قسم التدريب والاستشارات والبرامج الدكتور محمد حوراني، إلى دور المشروع في تحقيق أهداف برنامج تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج خلال العامين الماضيين تجاوز 50 ألفا.

ويهدف البرنامج المبتكر، إلى تدريب ودعم السيدات الأردنيات والسوريات على رقمنة مشاريعهن، وتمكينهن من توسيع نطاق أعمالهن، وتعزيز وصولهن إلى الأسواق المحلية، وتمكين الأفراد من تحقيق النجاح من خلال تطوير وتوسعة أعمالهم الخاصة.

وأشاد المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بول بالدوين، بخريجات برنامج المشاريع لرائدات الأعمال، واهمية البرنامج

في دعمهن .

وثمن جهود المملكة في استضافتها اللاجئين، مشيرا إلى أنه بينما تحتفل الأردن والولايات المتحدة بـ 75 عامًا من الشراكة، فإن برامج مثل برنامج المشاريع لرائدات الأعمال تُظهر التأثير الإيجابي للتعاون بين البلدين الصديقين.

--(بترا)





ن ش/م ف

10/03/2024 13:34:54