تخريج 156 مستفيدة من برنامج رقمنة المشاريع لرائدات الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- احتفلت منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مؤسسة نهر الأردن، وممثلي جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، اليوم الأحد، بتخريج 156 مستفيدة من الأردنيات والسوريات من برنامج رقمنة المشاريع لرائدات الأعمال، برعاية أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
ويأتي البرنامج المدعوم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ضمن مشروع "إضفاء الطابع الرسمي للوصول إلى سوق العمل القانوني للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن"، ولزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن من خلال دعم ريادة النساء الأردنيات والسوريات.
وجاء تنفيذ المشروع على عدة مراحل، جرى فيها تطوير أدلة رقمنة المشاريع لتأسيس مشاريع أعمال ريادية للسيدات بشكل خاص، والذي اعتمد وطور من خلال منظمة العمل وتكييفه للبيئة الأردنية، إلى جانب تدريب نحو 422 سيدة على ريادة الأعمال.
وقال منسق برامج دعم الاستجابة للأزمات في منظمة العمل الدولية قيس القطامين، إن هذه المبادرة تتعلق بتمكين النساء والشباب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتغلب على التحديات في مشهد اقتصادي سريع ومتغير، مؤكدا أن ريادة الأعمال الرقمية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي للأفضل.
وأشار مدير قسم التدريب والاستشارات والبرامج الدكتور محمد حوراني، إلى دور المشروع في تحقيق أهداف برنامج تمكين المجتمعات التابع لمؤسسة نهر الأردن، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج خلال العامين الماضيين تجاوز 50 ألفا.
ويهدف البرنامج المبتكر، إلى تدريب ودعم السيدات الأردنيات والسوريات على رقمنة مشاريعهن، وتمكينهن من توسيع نطاق أعمالهن، وتعزيز وصولهن إلى الأسواق المحلية، وتمكين الأفراد من تحقيق النجاح من خلال تطوير وتوسعة أعمالهم الخاصة.
وأشاد المستشار السياسي بالسفارة الأميركية بول بالدوين، بخريجات برنامج المشاريع لرائدات الأعمال، واهمية البرنامج
في دعمهن .
وثمن جهود المملكة في استضافتها اللاجئين، مشيرا إلى أنه بينما تحتفل الأردن والولايات المتحدة بـ 75 عامًا من الشراكة، فإن برامج مثل برنامج المشاريع لرائدات الأعمال تُظهر التأثير الإيجابي للتعاون بين البلدين الصديقين.
--(بترا)
ن ش/م ف
10/03/2024 13:34:54
MENAFN10032024000117011021ID1107958270
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