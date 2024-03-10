مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مذكرة تفاهم لتسهيل سداد المبالغ الشهرية المترتبة على متقاعدي الضمان الاجتماعي العسكريين جراء انتسابهم للمؤسسة المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى الاقتطاعات المالية المترتبة عليهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.
ووقع المذكرة عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة، وعن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الضمان.
وقال الطراونة، إن الأجهزة العسكرية تمثل سياج الوطن ودرعه المتين وصمام أمان الوطن وقرة عين قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أننا ندين لهذه المؤسسة العسكرية العريقة في كل شيء نمتلكه بهذا الوطن، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني افتخارا بدورها الوطني في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ورفعته.
وأضاف، إن المذكرة تؤطر جميع أوجه التعاون وترتب النشاطات والحيثيات والأمور مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وخصوصا فنيا وإلكترونيا.
من جانبه، عبر الدكتور الشوبكي، عن سعادته بتوقيع المذكرة لخدمة المنتسبين إليها وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين على نظام التقاعد المدني والعسكري، مثمنا التعديلات الإيجابية التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعسكريين، والتي تمثل نقلة نوعية في تشريعات الضمان تجاه هذه الفئة.
وأكد أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان في كل ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والأنظمة بكل الجوانب المشتركة لخدمة المتقاعدين التي تترجم توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبموجب المذكرة، على المتقاعدين العسكريين الراغبين في الانتساب إليها التقدم بطلب خطي موقع على النموذج المعتمد لهذه الغاية بتحويل الاقتطاعات أو الاشتراكات الشهرية المحسومة من رواتبهم التقاعدية لصالح مؤسسة المتقاعدين العسكريين.
كما تزود مؤسسة المتقاعدين العسكريين مؤسسة الضمان الاجتماعي بأسماء المتقاعدين الراغبين بإجراء الاقتطاعات الشهرية على رواتبهم التقاعدية بناء على طلبهم، موضحا أنه في حال وفاة المتقاعد العسكري سيتم إيقاف الاقتطاع، ولن تقوم مؤسسة الضمان بتحويل أي أقساط أو دفعات من أنصبة ورثة صاحب الراتب التقاعدي.
--(بتر)
ن ش/ أ أ/ ف ج
10/03/2024 13:32:27
MENAFN10032024000117011021ID1107958269
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