مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والمتقاعدين العسكريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مذكرة تفاهم لتسهيل سداد المبالغ الشهرية المترتبة على متقاعدي الضمان الاجتماعي العسكريين جراء انتسابهم للمؤسسة المتقاعدين العسكريين، بالإضافة إلى الاقتطاعات المالية المترتبة عليهم مقابل الخدمات التي تقدمها لهم.

ووقع المذكرة عن مؤسسة الضمان مديرها العام الدكتور محمد صالح الطراونة، وعن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، في مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الضمان.

وقال الطراونة، إن الأجهزة العسكرية تمثل سياج الوطن ودرعه المتين وصمام أمان الوطن وقرة عين قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا أننا ندين لهذه المؤسسة العسكرية العريقة في كل شيء نمتلكه بهذا الوطن، مشيرا إلى أن الأجهزة العسكرية لها مكانة كبيرة في قلب كل أردني افتخارا بدورها الوطني في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره ورفعته.

وأضاف، إن المذكرة تؤطر جميع أوجه التعاون وترتب النشاطات والحيثيات والأمور مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وخصوصا فنيا وإلكترونيا.

من جانبه، عبر الدكتور الشوبكي، عن سعادته بتوقيع المذكرة لخدمة المنتسبين إليها وتقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم أسوة بإخوانهم المتقاعدين العسكريين على نظام التقاعد المدني والعسكري، مثمنا التعديلات الإيجابية التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعسكريين، والتي تمثل نقلة نوعية في تشريعات الضمان تجاه هذه الفئة.

وأكد أهمية الشراكة والتعاون مع مؤسسة الضمان في كل ما يتعلق بالتشريعات والإجراءات والأنظمة بكل الجوانب المشتركة لخدمة المتقاعدين التي تترجم توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبموجب المذكرة، على المتقاعدين العسكريين الراغبين في الانتساب إليها التقدم بطلب خطي موقع على النموذج المعتمد لهذه الغاية بتحويل الاقتطاعات أو الاشتراكات الشهرية المحسومة من رواتبهم التقاعدية لصالح مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

كما تزود مؤسسة المتقاعدين العسكريين مؤسسة الضمان الاجتماعي بأسماء المتقاعدين الراغبين بإجراء الاقتطاعات الشهرية على رواتبهم التقاعدية بناء على طلبهم، موضحا أنه في حال وفاة المتقاعد العسكري سيتم إيقاف الاقتطاع، ولن تقوم مؤسسة الضمان بتحويل أي أقساط أو دفعات من أنصبة ورثة صاحب الراتب التقاعدي.

--(بتر)

ن ش/ أ أ/ ف ج

10/03/2024 13:32:27