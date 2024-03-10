الأردن يشارك باجتماعات أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- يشارك وفد أردني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

وستبدأ أعمال الدورة يوم غد الاثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تلتقي على هامشها الوزيرة بني مصطفى عددا من الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة والمعنيين بقضايا المرأة.

كما يتخللها مجموعة فعاليات جانبية على هامش أعمال اللجنة، أبرزها حدثان يتعلقان بغزة تنظمهما فلسطين وجامعة الدول العربية.

وستشارك بني مصطفى كمتحدثة رئيسة في عدد من الجلسات التي ينظمها البنك الدولي واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وينظم الأردن وتونس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حدثا حول الموازنات المراعية للمساواة بين الجنسين.

ويتألف الوفد الأردني من أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، والمديرة العامة لمؤسسة الأميرة تغريد، أغادير جويحان، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن أنعام الريشي، ومنى نفاع من نادي صاحبات الأعمال.

وتناقش الاجتماعات موضوعات تتعلق بالتعجيل في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال التصدي للفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى نظم الحماية الاجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة، والبنى التحتية المستدامة لأغراض تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات.

--(بترا)

ح ظ/أ أ/ ف ج

10/03/2024 13:14:27

