الأردن يشارك باجتماعات أعمال الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- يشارك وفد أردني برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
وستبدأ أعمال الدورة يوم غد الاثنين، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تلتقي على هامشها الوزيرة بني مصطفى عددا من الوزراء في الدول الشقيقة والصديقة والمعنيين بقضايا المرأة.
كما يتخللها مجموعة فعاليات جانبية على هامش أعمال اللجنة، أبرزها حدثان يتعلقان بغزة تنظمهما فلسطين وجامعة الدول العربية.
وستشارك بني مصطفى كمتحدثة رئيسة في عدد من الجلسات التي ينظمها البنك الدولي واليونيسف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وينظم الأردن وتونس بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حدثا حول الموازنات المراعية للمساواة بين الجنسين.
ويتألف الوفد الأردني من أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، والمديرة العامة لمؤسسة الأميرة تغريد، أغادير جويحان، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن أنعام الريشي، ومنى نفاع من نادي صاحبات الأعمال.
وتناقش الاجتماعات موضوعات تتعلق بالتعجيل في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال التصدي للفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل المراعي لمنظور النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى نظم الحماية الاجتماعية، وفرص الاستفادة من الخدمات العامة، والبنى التحتية المستدامة لأغراض تحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات.
--(بترا)
ح ظ/أ أ/ ف ج
10/03/2024 13:14:27
MENAFN10032024000117011021ID1107958265
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.