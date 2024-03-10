طاقم حكام أردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العراق مساء الأربعاء المقبل.
وجاء اختيار طاقم التحكيم بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني للمرة الأولى.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
--(بترا)
خ خ/أ م/ ف ج
10/03/2024 12:55:17
MENAFN10032024000117011021ID1107958263
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