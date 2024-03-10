طاقم حكام أردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العراق مساء الأربعاء المقبل.

وجاء اختيار طاقم التحكيم بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني للمرة الأولى.

ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

--(بترا)

خ خ/أ م/ ف ج

10/03/2024 12:55:17