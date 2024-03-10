مستثمري المناطق الحرة تدعو لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- دعا ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر، الى تعزيز البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية، مثل محطات الشحن، لتلبية احتياجات المستهلكين وتشجيعهم على اتخاذ خيارات أكثر استدامة.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأحد، الى الإحصائيات الأخيرة لنسبة التخليص الجمركي على السيارات في المملكة والتي تؤكد أن هناك تحولاً كبيراً في اتجاهات سوق المركبات في الأردن، مشيرة الى تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق.

وقال أبوناصر، إن الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية يشير إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع، حيث ان إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 12738، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة مع 9437 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس نمواً بنسبة تقريبية تصل إلى 35 بالمئة.

وأضاف، إن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً إلى أدنى مستوياته التاريخية في شباط الماضي، بواقع 425 مركبة فقط، وفي الشهرين الماضيين 930 مركبة مقارنة بـ 2174 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض بنحو 57 بالمئة.

في المقابل، ارتفع التخليص على مركبات الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث سُجلت 8814 مركبة في كانون الثاني وشباط الماضي، مقابل 3645 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بأكثر من 141 بالمئة.

وشهد التخليص على مركبات الديزل زيادة طفيفة من 1152 مركبة في فترة المقارنة إلى 1192، بينما تراجع التخليص على الهايبرد من 2463 مركبة إلى 1802 مركبة، ما يعكس انخفاضاً بنحو 27 بالمئة.

--(بترا)

م م/ أ أ/اح







10/03/2024 12:49:58