مستثمري المناطق الحرة تدعو لتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار (بترا)- دعا ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية جهاد أبو ناصر، الى تعزيز البنية التحتية المناسبة للمركبات الكهربائية، مثل محطات الشحن، لتلبية احتياجات المستهلكين وتشجيعهم على اتخاذ خيارات أكثر استدامة.
وأشارت الهيئة في بيان اليوم الأحد، الى الإحصائيات الأخيرة لنسبة التخليص الجمركي على السيارات في المملكة والتي تؤكد أن هناك تحولاً كبيراً في اتجاهات سوق المركبات في الأردن، مشيرة الى تزايد الإقبال على المركبات الكهربائية بشكل غير مسبوق.
وقال أبوناصر، إن الإقبال المتزايد على المركبات الكهربائية يشير إلى المستقبل الواعد لهذا القطاع، حيث ان إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 12738، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة مع 9437 مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2023، ما يعكس نمواً بنسبة تقريبية تصل إلى 35 بالمئة.
وأضاف، إن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً إلى أدنى مستوياته التاريخية في شباط الماضي، بواقع 425 مركبة فقط، وفي الشهرين الماضيين 930 مركبة مقارنة بـ 2174 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض بنحو 57 بالمئة.
في المقابل، ارتفع التخليص على مركبات الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث سُجلت 8814 مركبة في كانون الثاني وشباط الماضي، مقابل 3645 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة بأكثر من 141 بالمئة.
وشهد التخليص على مركبات الديزل زيادة طفيفة من 1152 مركبة في فترة المقارنة إلى 1192، بينما تراجع التخليص على الهايبرد من 2463 مركبة إلى 1802 مركبة، ما يعكس انخفاضاً بنحو 27 بالمئة.
--(بترا)
م م/ أ أ/اح
10/03/2024 12:49:58
MENAFN10032024000117011021ID1107958262
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