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الخضير رئيسة لـالبرلمانيات الأردنيات

3/10/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 10 آذار (بترا)- توافق مُلتقى البرلمانيات الأردنيات، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب أسماء الرواحنة، على اختيار النائب فليحة الخضير، رئيسًا للمُلتقى.
كما توافق خلال الاجتماع الذي شهد إعادة تشكيل المكتب الدائم للمُلتقى، على اختيار النواب صباح الدردور نائبًا للرئيس، وروعة الغرابلي ناطقة إعلامية، وإسلام الطباشات مُقررة.
وأكدت الخضير، أهمية دور المرأة في تحقيق التنمية المُستدامة، معلنة عن إنشاء لجنة داخلية لمُتابعة تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة ووضع خطة طريق لمُراجعة الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
من جانبها، أكدت الدردور، أهمية العمل الجماعي بين جميع أعضاء المُلتقى لتحقيق أهدافه، مُشددة على ضرورة العمل لتمكين المرأة في جميع المجالات.
وحضر الاجتماع النواب تمام الرياطي، ميادة الشريم، أسماء الرواحنة، فايزة عضيبات، إسلام الطباشات، آمال الشقران، هادية السرحان، صباح الدردور.
--(بترا)
م خ/أ م/ ف ج
10/03/2024 12:44:30

MENAFN10032024000117011021ID1107958261

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