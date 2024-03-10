مصرع شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي باكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 10 آذار(بترا)- لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان.
وذكر راديو باكستان نقلا عن أجهزة الإنقاذ في باكستان، أن الانفجار تم عن طريق عبوة ناسفة مثبتة في دراجة نارية في مدينة بيشاور الواقعة في الإقليم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى المستشفى.
وتواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد رجال الأمن والمدنيين.
--(بترا)
رصد/ر س/أ م / س س
10/03/2024 12:35:12
MENAFN10032024000117011021ID1107958260
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