مصرع شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي باكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 10 آذار(بترا)- لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان.

وذكر راديو باكستان نقلا عن أجهزة الإنقاذ في باكستان، أن الانفجار تم عن طريق عبوة ناسفة مثبتة في دراجة نارية في مدينة بيشاور الواقعة في الإقليم، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة عدد آخر، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد رجال الأمن والمدنيين.

--(بترا)

رصد/ر س/أ م / س س

10/03/2024 12:35:12